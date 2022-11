YouTube Music oculta el botón de "no me gusta" en un gran refresco visual

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - YouTube Music ha comenzado a desplegar una interfaz de usuario renovada que cambia de lugar algunos botones, incluyendo la ocultación del botón de "no me gusta" en un menú.

Esta medida, que se produce poco después de que YouTube haya eliminado el botón de "no me gusta" en su servicio de streaming de vídeo, significa que los aficionados a la música tienen que tocar un botón de menú antes de poder expresar su desagrado por una canción. Pero ese no es el único cambio que se ha hecho, ya que otros botones se han desplazado por todo el lugar.

En la parte superior de la pantalla, ahora se puede ver desde dónde se está reproduciendo una canción, como una emisora de radio o una lista de reproducción. También hay un nuevo botón "Cast" justo al lado, lo que facilita y agiliza que la gente empiece a transmitir sus canciones a un altavoz o televisor compatible.

La adición del nuevo texto "reproduciendo desde" significa que la palanca de Canción y Vídeo ha tenido que desplazarse más hacia abajo, mientras que las ilustraciones también han aumentado de tamaño, aunque sólo ligeramente para nuestros ojos. Otros elementos de la pantalla simplemente se han desplazado ligeramente hacia arriba para llenar algo de espacio.

Los principales controles de reproducción han permanecido intactos en su mayor parte, aunque el botón de reproducción/pausa tiene ahora un fondo blanco para que destaque un poco más.

Si todavía no ves el nuevo aspecto, no te preocupes. El cambio parece ser del lado del servidor, por lo que no necesitarás una actualización de la aplicación para que aparezca. Aparecerá por arte de magia, así que mantén los ojos bien abiertos la próxima vez que inicies la aplicación YouTube Music.

Escrito por Oliver Haslam.