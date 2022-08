Cómo borrar la caché de YouTube en el móvil y en el ordenador

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tanto si estás viendo vlogs como aprendiendo a montar un armario, no hay nada peor que un problema técnico que interrumpa tu visionado de YouTube.

Si ves que las cosas no funcionan del todo bien en la aplicación o en el sitio de escritorio, un buen punto de partida es borrar la caché. No te preocupes, borrar la caché no eliminará tus preferencias ni tus datos, sólo eliminará los archivos temporales de la aplicación.

En este artículo te explicaremos el proceso de borrar la caché en Android o en el navegador web; lamentablemente, la aplicación de iOS no permite borrar la caché.

Los pasos exactos variarán ligeramente entre los distintos fabricantes de teléfonos, pero el proceso básico será el mismo en todos los casos

Abre la aplicación de ajustes de tu teléfono y ve a Aplicaciones o a Aplicaciones y notificaciones. Busca la aplicación de YouTube en la lista y selecciónala. En la página de la aplicación de YouTube, pulsa en Almacenamiento y caché. A continuación, seleccionaBorrar caché.

Una vez solucionado esto, puedes volver a la aplicación de YouTube para ver si tus problemas se han resuelto. Cruza los dedos.

En el ordenador de sobremesa las cosas funcionan de forma diferente, ya que no puedes borrar la caché de un sitio web específico, por lo que tendrás que borrar la caché de todos los sitios web al mismo tiempo.

A continuación te ofrecemos instrucciones para los navegadores más populares:

En la parte superior derecha de la ventana del navegador, haz clic en los tres puntos. Selecciona Más herramientas y luego Borrar datos de navegación. En la parte superior, elige un intervalo de tiempo. Para eliminar todo, selecciona Todo el tiempo. Junto a "Imágenes y archivos en caché", marca la casilla. Haz clic en Borrar datos.



Haz clic en Safari en la parte superior izquierda, junto al icono de Apple. En el menú desplegable, selecciona Preferencias. Ve a la pestaña Avanzadas del menú de preferencias. Marca la casilla junto a Mostrar el menú Desarrollo en la barra de menús. Vuelve a la barra de menús superior y haz clic en Revelar . En el menú desplegable, haga clic en Vaciar cachés.

Haga clic en el icono del menú (tres líneas horizontales). Ir a Privacidad y seguridad En la sección Cookies y datos del sitio , haga clic en Borrar datos. Desmarque la casilla junto a Cookies y datos del sitio . Haz clic en el botón Borrar.

