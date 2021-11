YouTube comienza a ocultar los recuentos de no me gusta en todos los videos para todos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los recuentos de que el público no les gusta los videos de YouTube son cosa del pasado.

Con efecto inmediato, a partir del miércoles 10 de noviembre de 2021, YouTube ocultará los recuentos de disgusto del público en todos los videos de su sitio. La compañía dijo que la razón es evitar que los creadores más pequeños sean acosados por ataques de la mafia y promover "interacciones respetuosas entre espectadores y creadores".

Para que quede claro, el botón No me gusta seguirá estando disponible para comentarios privados. Los creadores pueden ver los números de no me gusta de su propio video a través de YouTube Studio. La cantidad de "No me gusta" ya no es visible para que todos la vean. Si eres un espectador bien intencionado, este cambio sin duda hace que sea más difícil para ti juzgar la proporción de "me gusta" y "no me gusta" de un video y decidir si quieres mirarlo. Pero también hace que sea menos fácil y rápido para otros avergonzar públicamente a los creadores de videos.

En marzo pasado, YouTube reveló por primera vez que estaba considerando ocultar los recuentos de aversión al público, y algunos creadores han tenido la capacidad de ocultarlos durante mucho tiempo. Ahora, anuncia que desaparecerán, gradualmente, para todos. Cuando probó ocultar los números que no les gustaban, YouTube descubrió que era menos probable que las personas usaran el botón.

Tenga en cuenta que otras redes sociales han experimentado ocultando métricas de calificación pública. Instagram, por ejemplo, incluso te permite esconderte como cuentas.