Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - YouTube Shorts ha ampliado su disponibilidad desde EE. UU. E India al Reino Unido.

Anteriormente era algo con lo que los creadores del Reino Unido podían experimentar, pero ahora tiene la opción de grabar videos de 60 segundos directamente a través de la cámara de YouTube Shorts de la aplicación.

También está repleto de funciones. Si bien se lanzó inicialmente en India con la capacidad de grabar videos de 15 segundos, ahora se extiende a un minuto. Podrías cargar los más grandes, pero solo desde la aplicación, 15 segundos fue el máximo. Es bueno ver que YouTube ha cambiado esa extraña anomalía.

Al igual que la nueva opción de muestreo en videos normales de YouTube, ahora puede hacer lo mismo en Shorts. Puede tomar de los videos y cortos de otros para hacer un collage o una referencia propia (siempre que los creadores de esos videos lo permitan, YouTube es conocido por la protección de Content ID).

Hay una estación de edición rápida y simple en la propia aplicación, que le permite agregar imágenes o clips de su propia cámara al video, así como filtros de texto y color. Además, puede agregar subtítulos automáticamente, lo cual es perfecto para quienes miran en espacios públicos. De manera similar a otras aplicaciones de video social, hay una relación de aspecto vertical y un área específica donde encontrarás los Shorts.

Para no ser superado por Instagram o TikTok, y sin duda queriendo promocionar YouTube Music tanto como sea humanamente posible, también puede agregar la música que le gusta a los videos. No todo, claro, pero mucho que incluye pistas de sellos discográficos, como los sellos y editoriales de Universal Music Group, Sony Music Entertainment and Publishing, Warner Music Group y Warner Chappell Music, Believe, because Music, Merlin, Beggars, Ditto, AEI. , The State51, Kobalt y más. No hay escasez de opciones allí.

Los espectadores también obtienen un enlace a los videos específicos de la música, por lo que si le gusta una canción, puede saltar directamente desde los cortos. Los creadores pueden incluso comenzar con una canción que les guste y crear un corto a partir de ese video tocando el botón crear en el video (dependiendo de si está disponible o no).

Ahora, lo que los creadores realmente quieren saber. ¿Se puede monetizar?

Al principio, no estaba disponible para aquellos canales que experimentaron con Shorts al principio. Pero YouTube ha creado un Fondo de Cortos para 2021 y 2022, con un fondo de $ 100 millones distribuidos durante los dos años. YouTube dice: "Cada mes, nos comunicaremos con miles de creadores cuyos cortos recibieron la mayor participación y visualizaciones para recompensarlos por sus contribuciones". Es difícil decir cuánto será o cómo se verá.

Durante las próximas semanas, los cortometrajes de YouTube estarán disponibles para los creadores del Reino Unido. YouTube ha eludido la posibilidad de dolores de crecimiento y problemas potenciales al principio, pero está emocionado de que todos usen Shorts.

Escrito por Claudio Rebuzzi. Edición por Rik Henderson.