WhatsApp pronto permitirá abandonar los grupos "en silencio"

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una de las partes constantes de la experiencia de WhatsApp durante la última década, más o menos, ha sido el miedo estomacal de saber que abandonar un grupo es un acto muy público: tu salida siempre ha sido anunciada a todo el chat cuando la promulgas.

Según los informes, esto va a cambiar, después de que se descubriera una función en fase beta que hace pensar que pronto se podrá abandonar un grupo de forma que sólo se notifique a los administradores, en lugar de a todos los integrantes del chat.

Puede que no suene como un ajuste sísmico, y en muchos aspectos es menor, pero después de muchos años usando WhatsApp estamos en docenas de chats en los que ya no participamos pero no nos atrevemos a dejarlos de manera ostentosa.

La noticia llega a través de una captura de pantalla del cuadro de diálogo que puede aparecer cuando intentas salir, que ahora dice "Sólo tú y los administradores del grupo serán notificados de que has dejado el grupo".

La pelusa de bolsillo planta otros 1,000 árboles con Resideo Por Stuart Miles · 17 Mayo 2022

Fue descubierta por WABetaInfo, pero aún no ha sido probada por los usuarios reales, lo que significa que no hay un calendario real de cuándo podría llegar a los usuarios reales, y todavía hay una buena posibilidad de que no llegue a ser lanzada por una serie de posibles razones.

Escrito por Max Freeman-Mills.