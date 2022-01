Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una versión beta de la última aplicación de iOS revela que Whatsapp planea hacer que sea más fácil que nunca transferir el historial de chat de teléfonos Android a iPhones .

El año pasado, Whatsapp comenzó a permitir a los usuarios transferir chats de iOS a teléfonos Android , comenzando con los modelos de Samsung .

Más tarde, Whatsapp también agregó soporte para teléfonos Google Pixel y otros teléfonos con Android 12 .

Es genial ver que se permite al revés, aunque es una pena que haya tardado tanto.

Detectado originalmente por WABetaInfo, la versión beta de iOS 22.2.74 tiene características que sugieren que pronto permitirá a los usuarios mover sus chats de Android a iOS.

Parece que tendrá una aplicación adicional para que funcione la función, la aplicación se llama Move to iOS.

Dado que la aplicación Move to iOS aún no está disponible, la función no funciona en la versión beta y no sabemos exactamente cuándo se lanzará.

WABetaInfo tampoco pudo determinar los teléfonos compatibles o las versiones del sistema operativo para la próxima función.

Aún así, es un paso en la dirección correcta que permitirá a los usuarios que planean cambiar evitar aplicaciones de terceros, lo que podría causar problemas de privacidad.

Escrito por Luke Baker.