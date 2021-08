Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - WhatsApp reveló recientemente que permitiría a los usuarios enviar fotos y videos que desaparecen . Ahora, está implementando la función para todos.

Cualquier usuario de la aplicación de mensajería propiedad de Facebook puede compartir una foto o un video, pero si selecciona el nuevo modo "ver una vez" antes de enviar, WhatsApp limitará al destinatario a una sola vista antes de que los medios desaparezcan definitivamente. Para usted (el remitente), los medios aparecerán como abiertos después de que se hayan visto una vez. Esta función es útil si, por ejemplo, envía una foto de una contraseña o envía un video confidencial que no desea que se guarde ni se comparta con otras personas.

La cuestión es que tu destinatario siempre puede tomar una captura de pantalla, así que tenlo en cuenta.

¡Alerta de nueva función!



Ahora puede enviar fotos y videos que desaparecen después de que se hayan abierto a través de Ver una vez en WhatsApp, ¡lo que le brinda más control sobre la privacidad de sus chats! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow - WhatsApp (@WhatsApp) 3 de agosto de 2021

Para enviar una foto o un video de WhatsApp que desaparece después de una sola visualización, siga estos sencillos y rápidos pasos:

Abra un chat individual o grupal. Toque el botón Adjuntar. Luego, toque: Cámara para tomar una foto con tu cámara.

Galería para seleccionar una foto o un video existente de su teléfono. Agregue su título o filtros, según lo desee. Toque el botón "1" a la izquierda del botón de enviar. Presiona Enviar.

Nota: Debe seleccionar el botón "1" cada vez que desee enviar una foto o video de "ver una vez".

Una vez que envíe una foto o un video de "ver una vez", no podrá volver a verlo. Tampoco se guardará en las fotos o la galería del destinatario. De hecho, nadie puede reenviar, guardar, destacar o compartir fotos o videos que se envían / reciben con "ver una vez" habilitado. Y si no lo abre dentro de los 14 días posteriores a su envío, caducará del chat. Dicho esto, los medios "ver una vez" se pueden restaurar desde la copia de seguridad, pero solo si el mensaje no está abierto en el momento de la copia de seguridad.

Puede obtener más información sobre "ver una vez" en esta página de preguntas frecuentes de WhatsApp.