Actualización de los términos y condiciones de WhatsApp: lo que debe hacer y por qué

(Pocket-lint) - WhatsApp, propiedad de Facebook, solicita a sus usuarios que se registren en un nuevo acuerdo de términos y condiciones. Esto es lo que está sucediendo y por qué.

Sí, en enero de 2021 WhatsApp lanzó una nueva política de privacidad en la que una pantalla de inicio en la aplicación intentó que se registrara.

Algunos usuarios lo vieron como Facebook tratando de obtener más información personal de las personas y una gran cantidad de personas acudieron en masa a aplicaciones de chat rivales como Telegram y Signal, aunque eso no significa necesariamente que dejaron de usar WhatsApp, por supuesto. WhatsApp tuvo que retroceder en la actualización y dijo que daría más tiempo . Tenga en cuenta que no dijo que este problema desaparecería.

WhatsApp ahora les pide a los usuarios que acepten los términos y condiciones de una manera más sutil, usando un banner en la parte superior de su lista de Chats. Si hace clic en la x para cerrarla, volverá a aparecer después de un tiempo.

Contrariamente a la opinión popular, todos los chats de WhatsApp están encriptados de extremo a extremo y Facebook no puede acceder a ellos.

WhatsApp dice que "la actualización incluye nuevas opciones que la gente tendrá para enviar mensajes a una empresa en WhatsApp, y brinda mayor transparencia sobre cómo recopilamos y usamos los datos. WhatsApp enfatiza que estas nuevas características son" completamente opcionales ".

"Si bien no todos compran con una empresa en WhatsApp hoy en día, creemos que más personas optarán por hacerlo en el futuro y es importante que la gente conozca estos servicios. Esta actualización no amplía nuestra capacidad para compartir datos con Facebook".

"No llevamos registros de las personas que envían mensajes o llaman. Tampoco podemos ver su ubicación compartida y no compartimos sus contactos con Facebook".

Sin embargo, WhatsApp agregó que las funciones comerciales son parte de cómo se puede proporcionar la aplicación de forma gratuita. En otras palabras, las empresas pagan por estas funciones. "Algunas funciones de compra involucran a Facebook para que las empresas puedan administrar su inventario en todas las aplicaciones. Mostramos más información directamente en WhatsApp para que las personas puedan elegir si quieren interactuar con las empresas o no".

Facebook recibe "algunos datos limitados" de WhatsApp: su número de teléfono que agrega cuando inicia sesión y detalles sobre su dispositivo móvil, por ejemplo. Muchas aplicaciones tienen acceso a esta información.

"Entendemos que algunas personas pueden ver otras aplicaciones para ver qué tienen para ofrecer", dice la compañía. "Hemos visto a algunos de nuestros competidores intentar salirse con la suya diciendo que no pueden ver los mensajes de las personas; si una aplicación no ofrece cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, eso significa que pueden leer sus mensajes". Está claro que Telegram está en el centro de atención aquí, ya que no ofrece cifrado de extremo a extremo predeterminado, aunque hay una opción para ello. Signal es más segura y utiliza cifrado, sin embargo,

En una palabra, sí. Hay una fecha límite del 15 de mayo, aunque puede aceptarla en cualquier momento después de esa fecha. Su cuenta no se eliminará si no está de acuerdo con los nuevos términos, pero WhatsApp dice "no tendrá la funcionalidad completa de WhatsApp hasta que acepte. Por un corto tiempo, podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no podrá leer ni enviar mensajes desde la aplicación ". Ay.

Si quieres salir, puedes exportar tus chats antes de la fecha límite.

Aquí están las preguntas frecuentes completas de WhatsApp sobre la actualización si desea más información.

