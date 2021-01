Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una versión beta de WhatsApp para Android indica que una nueva característica, llamada Leer más tarde, probablemente esté en camino para todos los usuarios.

Leer más tarde reemplazará la función existente de Chats archivados, pero incluye algunas mejoras adicionales. El nombre puede recordarle los servicios de marcadores como Pocket, pero en realidad no le permitirá guardar enlaces para leerlos más tarde. En cambio, le permite guardar conversaciones para que no se distraiga o moleste con las notificaciones. Cualquier mensaje nuevo del chat llega silenciosamente para no molestarlo.

No se le notificará sobre mensajes nuevos de ningún chat guardado en Leer más tarde, ya sea un chat individual o un chat grupal. Y puede acceder fácilmente a sus chats desde Leer más tarde cuando lo desee porque habrá un acceso directo visible en la parte superior de su lista de chats.

WABetaInfo detectó la nueva función Leer más tarde en la versión beta de WhatsApp para Android 2.21.2.2.

Imagínese que está en un montón de chats grupales grandes que planifican un evento y que no le importa nada cada actualización tediosa y menor. Pero, al mismo tiempo, no querrás dejar el chat para siempre, y es posible que quieras leer de vez en cuando lo que se ha dicho más tarde para ponerte al día.

Ahí es donde la función Leer más tarde de WhatApp podría ser útil. Es una experiencia de nicho, pero ciertamente una con la que todos podemos relacionarnos en el mundo actual. También parece que siempre puede ir a la configuración de Leer más tarde para volver a mover los mensajes a la lista principal de chats, si lo desea.

Puede convertirse en un probador beta de WhatsApp ahora para probar las próximas funciones, simplemente registrándose en el programa de prueba a través de Google Play.

Escrito por Maggie Tillman.