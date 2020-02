39 consejos y trucos secretos de WhatsApp que quizás no conozcas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ahora hay un montón de servicios de mensajería, pero WhatsApp tiene un montón de características y es extremadamente utilizado: la aplicación propiedad de Facebook dice que tiene más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo, lo que es asombroso.

Así que aquí hay algunos consejos secretos que quizás no conozcas, combinados con algunos consejos estándar para los nuevos en WhatsApp.

WhatsApp le permite enviar fotos y videos a los contactos, así como compartir un contacto o documento, pero también puede enviar su ubicación. Esto es muy útil si se encuentra con un amigo en algún lugar, especialmente si opta por Compartir ubicación en vivo, lo que le permite a su contacto ver su ubicación en vivo durante el tiempo que elija para que puedan rastrearlo. Los tiempos de duración se establecen en 15 minutos, 1 hora u 8 horas.

iOS: Chat> Chat específico> Toque "+" a la izquierda del cuadro de mensaje> Ubicación> Compartir ubicación en vivo> Seleccionar marco de tiempo.

Android: Chat> Chat específico> Toque el clip a la derecha del cuadro de mensaje> Ubicación> Compartir ubicación en vivo> Seleccionar marco de tiempo.

Es posible que alguien le haya enviado su dirección o que recuerde haber hablado de un programa o película específicos, pero no desea desplazarse por todos sus mensajes para intentar encontrar lo que está buscando. En la parte superior de todos sus chats en iOS hay una barra de búsqueda. En Android , hay un icono de búsqueda.

Puede escribir cualquier cosa en la barra de búsqueda, desde el comienzo del nombre de una ciudad si está buscando una dirección para una palabra específica y todos los chats con esa palabra aparecerán a continuación como mensajes específicos. Al hacer clic en un resultado respectivo lo llevará a esa parte de la conversación de chat que tuvo.

Si desea buscar un chat específico en lugar de todos sus chats, esto también es posible. Tal vez tuvo una conversación sobre un lugar de reunión específico, o le enviaron su otro número de contacto o su dirección, por ejemplo.

iOS: Chats> Chat específico> Toque la información de contacto en la parte superior> Búsqueda de chat> Escriba en la barra de búsqueda que aparece en la parte superior de ese chat específico.

Android: Chats> Chat específico> Abra el menú superior derecho> Buscar> Escriba en la barra de búsqueda que aparece en la parte superior de ese chat específico.

WhatsApp no es solo para mensajes instantáneos, también puede usarlo para hacer llamadas de video y de voz . Las llamadas de WhatsApp utilizan su conexión a Internet en lugar de los minutos de su plan.

iOS y Android: Chats> Chat específico> Presione el ícono de llamada o el ícono de video en la esquina superior derecha.

¿Quién es realmente tu persona favorita? Puede que no sea quien piensas. Hay una manera de encontrar a las personas a las que envía más mensajes y cuánto almacenamiento ocupa cada persona, entre otras cosas.

iOS y Android: Configuración> Uso de datos y almacenamiento> Uso de almacenamiento> Seleccionar contacto.

Si tiene una asignación de datos limitada, no quiere que WhatsApp lo elimine por completo. Afortunadamente, puede personalizar cuándo se permite la descarga de medios, así como asegurarse de que las llamadas usen la menor cantidad de datos posible.

iOS y Android: Configuración> Uso de datos y almacenamiento> Descarga automática de medios> Cambie a Wi-Fi solo para guardar sus datos.

Si le preocupa su uso de datos, puede averiguar exactamente cuánto está usando. Obtendrá un desglose del número total de mensajes enviados y recibidos, así como de los datos enviados y recibidos.

iOS y Android: Configuración> Cuenta> Uso de datos> Uso de red.

WhatsApp no se limita a su teléfono móvil. Hay una aplicación web que sincroniza todo desde su teléfono y también hay una aplicación de escritorio. Vaya a https://web.whatsapp.com/ o descargue la aplicación de escritorio descargándola de whatsapp.com/download/

Luego, deberá abrir WhatsApp en su teléfono> Configuración> WhatsApp Web / Desktop> Escanee el código QR en el navegador o la aplicación de escritorio> Siga las instrucciones.

Tanto la aplicación web como la de escritorio ofrecerán chats y alertas en su computadora, lo que le permitirá responder rápida y fácilmente. Sin embargo, su teléfono deberá estar conectado para que funcione, por lo que si pierde la conexión, la aplicación web dejará de sincronizarse hasta que recupere la conexión de su teléfono. Lea más sobre cómo funciona en nuestra función separada .

WhatsApp tiene un fondo de pantalla estándar, que aparecerá como fondo en todos sus chats. Sin embargo, puede cambiar este fondo de pantalla, con opciones que incluyen colores sólidos, sus propias fotos y una colección de imágenes de WhatsApp.

iOS: Configuración> Chats> Fondo de pantalla de chat> Elija Biblioteca de fondo de pantalla, Colores sólidos o Fotos.

Android: Configuración> Chats> Fondo de pantalla de chat> Elija Biblioteca de fondo de pantalla, Colores sólidos, Galería, Predeterminado o Sin fondo de pantalla.

Si desea una doble seguridad en sus chats de WhatsApp, es posible que los usuarios de iOS configuren su cuenta de WhatsApp para requerir la autenticación de Face ID o Touch ID al abrir WhatsApp, incluso cuando su dispositivo ya está desbloqueado.

Aún podrá responder a mensajes de notificaciones y responder llamadas si WhatsApp está bloqueado. También es posible establecer la duración del tiempo que desea que se active la función Bloqueo de pantalla.

iOS: Configuración> Cuenta> Privacidad> Bloqueo de pantalla> Activar Requerir identificación facial / Requerir identificación táctil> Seleccionar la duración del tiempo (Inmediatamente, después de un minuto, después de 15 minutos o después de una hora).

La última función vista de WhatsApp le permite ver cuándo alguien revisó WhatsApp por última vez, así como también permite a los usuarios ver cuándo fue la última vez que revisó. Si un contacto no se ha deshabilitado por última vez, aparecerá debajo de su nombre en la parte superior de un chat abierto. Para deshabilitar visto por última vez:

iOS y Android: Configuración> Cuenta> Privacidad> Último visto> Cambiar a Nadie.

Esas señales azules pueden meterte en un mundo de problemas, especialmente cuando no respondes instantáneamente y alguien ve que has leído sus mensajes. Puede desactivarlos, pero vale la pena señalar que si lo hace, tampoco recibirá recibos de lectura para sus mensajes.

Usuarios de Apple: si haces que Siri lea el mensaje, los ticks azules no aparecerán, por lo que esta podría ser una buena forma de leer un mensaje sin que el remitente sepa que lo has hecho. Usuarios de Android: si lees tus mensajes en las notificaciones, el remitente no recibirá las marcas azules.

iOS: Configuración> Cuenta> Privacidad> Desactivar recibos de lectura.

Android: Configuración> Cuenta> Privacidad> Desactivar recibos de lectura.

¿Alguna vez le pasó su teléfono a un amigo e instantáneamente entró en pánico por los mensajes que podrían ver? Sí, nosotros tampoco. Para aquellos que lo tienen, puede desactivar las vistas previas de mensajes en iOS para que solo aparezca el nombre del contacto, en lugar de su historia de vida, o puede desactivar las notificaciones por completo.

iOS: Configuración> Notificaciones> Desactivar Mostrar vista previa / Configuración> Notificaciones> Desactivar Mostrar notificaciones.

Android ofrece una variedad de controles de notificación. Dentro de la aplicación WhatsApp, puedes desactivar las notificaciones de alta prioridad, aquellas que aparecerán en la parte superior de la pantalla. O puede controlar las notificaciones a nivel del sistema para mantener los detalles privados o eliminarlos por completo.

Android: Configuración> Notificaciones> Desactivar Usar notificaciones de alta prioridad.

Es posible que no desee que todos vean su foto de perfil, especialmente si forma parte de varios grupos donde no conoce a todos en el grupo. O tal vez te apetece ser un poco misterioso por el día. De cualquier manera, puedes elegir si todos, nadie o solo tus contactos ven tu foto.

iOS y Android: Configuración> Cuenta> Privacidad> Foto de perfil.

Hay muchas razones por las que es posible que desee bloquear un contacto, por lo que no le preguntaremos por qué. Simplemente le informaremos que si bloquea un contacto, no podrá enviar ni recibir mensajes, ni realizar o recibir llamadas de ellos e incluso si los desbloquea, no verá ningún mensaje que se le envíe mientras fueron bloqueados

iOS y Android: Chats> Chat específico> Toque el asunto del contacto en la parte superior> Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior> Bloquear contacto.

Compartir fotos y videos en WhatsApp es genial, pero es posible que no desee que se agregue a la galería de su teléfono. En Android, se crea una carpeta en la galería de forma predeterminada, mientras que en iOS se guarda en el carrete de la cámara. Si no quieres eso, puedes apagarlo.

iOS: Configuración> Chats> Desactivar Guardar en rollo de cámara.

Android: Configuración> Chats> Desactivar Mostrar medios en la galería.

También es posible cambiar las preferencias automáticas de imagen y video para chats específicos. Es posible que desee asegurarse de que las imágenes siempre se guarden de su familia, por ejemplo, mientras que preferiría no tener todas las imágenes de un chat grupal en su galería o rollo de cámara.

Todos los chats están configurados por defecto a menos que los cambie individualmente, pero existe la opción de guardar siempre imágenes y videos de un contacto o nunca guardarlos.

iOS: Chat> Chat específico> Toque el contacto o asunto en la parte superior de la pantalla> Guardar en rollo de cámara> Establecer en Siempre o Nunca.

Si desea descargar y ver los datos que WhatsApp propiedad de Facebook recopila sobre usted, puede descargar y ver un informe de datos .

iOS y Android: Configuración> Cuenta> Solicitar información de cuenta> Solicitar informe.

¿Alguna vez ha hablado de varias cosas en un chat de WhatsApp y necesita responder a un mensaje específico? WhatsApp le permite responder a un mensaje en particular, presentándolo sobre su respuesta para que sea fácil para la persona o personas a las que envía mensajes ver lo que está respondiendo.

iOS: Chats> Chat específico> Mensaje específico> Deslice el dedo de izquierda a derecha en el mensaje> Escriba su respuesta y presione enviar.

Android: Chats> Chat específico> Mensaje específico> Pulsación larga> Responder respuesta.

Es posible responder a un mensaje grupal de forma privada en su chat uno a uno, sin tener que encontrar el chat uno a uno que tiene con esa persona en particular.

iOS: mantenga presionado un mensaje en un chat grupal> Seleccione Más> Responder en privado. El mensaje aparecerá en su chat uno a uno con el cuadro de texto a continuación, como lo hace si responde a un mensaje específico como el anterior.

Android: mantén presionado un mensaje en un chat grupal> Selecciona los tres botones en la esquina superior derecha> Responder en privado. El mensaje aparecerá en su chat uno a uno con el cuadro de texto a continuación, como lo hace si responde a un mensaje específico como el anterior.

A veces ciertas palabras necesitan más énfasis y las mayúsculas gritantes simplemente no son suficientes. No se preocupe, WhatsApp le permite crear cualquier palabra o frase que desee en negrita, cursiva o tacharlas por completo.

iOS y Android: agregue un asterisco a cada lado de la palabra o frase para * bold *. Agregue un guión bajo a cada lado de la palabra o frase para _ cursiva _. Agregue tildes a cada lado de la palabra o fase para ~ tachado ~.

¿No tiene tiempo para escribir una respuesta larga o simplemente no puede ser molestado? No hay problema. WhatsApp te permite enviar mensajes de voz a tus contactos, lo cual es genial si caminas a algún lugar, por ejemplo, haciendo que escribir constantemente sea un poco molesto.

iOS y Android: Chats> Chat específico> Toque el micrófono a la derecha del cuadro de mensaje> Mantenga presionado el micrófono mientras graba su mensaje. Advertencia, se envía automáticamente después de levantar el dedo.

¿Alguna vez ha estado fuera, leyó un chat y luego se olvidó por completo de responder? Lo hacemos todo el tiempo. Sin embargo, hay una manera de marcar los chats importantes con puntos para recordarle que debe volver a ellos.

iOS: Chats> Desliza el dedo de izquierda a derecha> Marcar como no leído.

Android: mantén presionado chat> Abrir menú> Marcar como no leído.

Si eres propenso a olvidarte de responder a los mensajes, también puedes anclar un chat para que aparezca en la parte superior de todos tus chats, incluidos los chats nuevos y no leídos, en lugar de marcarlo como no leído. Sin embargo, solo es posible anclar tres chats, así que no seas demasiado complaciente con tu respuesta.

iOS: Chats> Desliza el dedo de izquierda a derecha> Pin Chat.

Android: mantén presionado chat> Presiona el pin en la parte superior de la pantalla.

Los chats grupales pueden ser lo peor. Es posible que no pueda abandonar la conversación, pero puede silenciar las notificaciones para que no se despierte cada vez que alguien arroja sus dos centavos.

iOS: Chats> Abra el chat / chat grupal> Toque el tema para obtener la pantalla Información de grupo / Información de contacto> Silencio> Seleccione durante cuánto tiempo desea silenciarlo.

Android: Chats> Abrir chat> Botón de menú> Silenciar.

Archive Chat le permite ocultar una conversación de su pantalla de Chats. No elimina el chat, solo le permite eliminarlo de su pantalla principal de chat sin perderlo, lo que le ayuda a organizar sus conversaciones.

Puede archivar grupos o chats individuales, y desaparecerán hasta que baje de la parte superior de la pantalla de Chats y toque la pestaña Chats archivados. También puede archivar todos los chats.

iOS: Chats> Chat específico> Desliza el dedo de derecha a izquierda> Archivar / Configuración> Chats> Archivar todos los chats.

Android: Chats> Mantenga presionada en el chat> Presione la carpeta de archivo en la parte superior derecha de la pantalla

Para asegurarte de no perder ninguno de tus chats si pierdes tu dispositivo o cambias de dispositivo, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus chats en iCloud o Google Drive. Desafortunadamente, si está cambiando entre iOS y Android y viceversa, no hay una manera simple de mover sus chats, así que prepárese para perderlos. Además, tenga en cuenta que los chats archivados ya no están encriptados.

iOS y Android: Configuración> Chats> Copia de seguridad de chat> Copia de seguridad ahora.

Si desea mantener todos los contactos con los que está chateando en su WhatsApp pero desea borrar todos sus mensajes, WhatsApp le ofrece una opción fácil para hacerlo.

iOS: Configuración> Chats> Borrar todos los chats.

¿Quieres una pizarra limpia de WhatsApp? Comience desde cero eliminando todos sus chats. Sin embargo, significa que te desharás de todo, no solo del contenido de los chats, sino que también tendrás que iniciar un nuevo chat para cada contacto.

iOS: Configuración> Chats> Eliminar todos los chats.

Si desea borrar o eliminar un chat específico sin perder todos sus chats, entonces también es posible hacerlo.

iOS: Chats> Chat específico> Pase de derecha a izquierda> Toque los tres puntos> Borrar chat / Eliminar chat.

Android: Chats> Chat específico> Toque el menú superior derecho> Más> Borrar chat

Algunos mensajes son más importantes que otros. Ya sea una fecha que necesita recordar, o un buen restaurante que le hayan recomendado. Es posible marcar estos mensajes y encontrarlos fácilmente en la sección Mensajes destacados.

iOS: Chats> Chat específico> Mensaje específico> Toque dos veces o mantenga presionado y presione asterisco.

Android: Chats> Chat específico> Mensaje específico> Mantenga presionada y presione asterisco.

Del mismo modo que puede destacar un mensaje específico dentro de un chat, también puede eliminar un mensaje específico dentro de un chat. También puede "eliminar para todos", pero debe hacerlo dentro de 1 hora y 8 minutos y 16 segundos.

Si elige eliminar para todos, también aparecerá un mensaje en el chat que dice que el mensaje ha sido eliminado y que, aunque parezca sospechoso, podría ser mejor que cualquier mensaje que haya enviado en primer lugar.

iOS y Android: Chats> Chat específico> Mantenga presionado el mensaje específico que desea eliminar> Presione Eliminar.

¿Alguna vez tuvo una noche libre y quiso preguntar a varios de sus amigos si están cerca sin tener que abrir cada chat para preguntarles por separado?

Puede enviar un mensaje de difusión a una lista de contactos con la apariencia de que los ha pedido individualmente. Genial para ahorrar tiempo, terrible si todos responden que sí.

iOS: Chats> Listas de difusión> Nueva lista> Agregar contactos.

Android: Chats> Menú> Nueva transmisión.

No hay nada más molesto que ver aparecer esas marcas azules sin una respuesta poco después. Si desea torturarse un poco más y averiguar cuándo se leyó realmente su mensaje y cuánto tiempo lo han ignorado, puede hacerlo. Sin embargo, no lo aconsejamos.

iOS: Chats> Chat específico> Mensaje específico> Desliza el dedo de derecha a izquierda.

Android: Chats> Chat específico> Mensaje específico> Mantenga presionada> Toque el icono de información "i" en la parte superior.

Los usuarios de Apple pueden hacer que Siri lea cualquier mensaje de WhatsApp no leído, una vez que haya seguido los pasos para darle acceso al asistente personal. También puede hacer que Siri responda el mensaje con su voz o inicie un nuevo mensaje a un contacto.

iOS: "Hola Siri, lee mi último mensaje de WhatsApp"> "Hola Siri, envía un mensaje de WhatsApp a [contacto]"

Los usuarios de Apple pueden ver de qué contactos tienen mensajes no leídos sin abrir la aplicación WhatsApp agregando el widget WhatsApp Recent Chats a su dispositivo. Hasta ocho de sus últimos chats aparecerán dentro del widget de chats recientes cuando deslice de izquierda a derecha desde su pantalla de inicio principal o pantalla de bloqueo.

El widget muestra el ícono circular de la imagen de perfil con una cantidad de chats no leídos de ese contacto en particular. Luego puede hacer clic en el chat que desea leer y WhatsApp se abrirá en ese chat específico.

iOS: deslice de izquierda a derecha desde su pantalla de bloqueo o su pantalla de inicio principal> Desplácese hacia abajo hasta el icono Editar en la parte inferior> Agregue el icono de Chats recientes de WhatsApp> Reorganice el orden de sus widgets.

Es posible que haya ciertos contactos que desee conocer al instante si le están llamando o enviando mensajes. Para asegurarse de que no se mezclen entre la multitud, puede cambiar sus tonos de alerta específicos para reconocer cuándo esa persona en particular le ha enviado un mensaje o WhatsApp lo está llamando.

iOS y Android: Chats> Chat específico> Toque el nombre del contacto en la parte superior> Notificaciones personalizadas.

¿Tiene algunas personas especiales especiales con las que habla todo el tiempo a través de WhatsApp? Nosotros también. Puede crear un acceso directo para conversaciones específicas en Android, lo que facilita el acceso a los chats que necesita todo el tiempo.

Android: Chats> Chat específico> Menú> Más> Agregar acceso directo o Chats> Mantenga presionado chat individual> Menú> Agregar acceso directo de chat.

Si eres propenso a olvidar las fechas mencionadas en varios chats, es posible crear automáticamente un evento directamente desde WhatsApp en iOS.

iOS: mantenga presionada la fecha en el chat> Crear evento.