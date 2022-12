Ahora Musk quiere aumentar el límite de Twitter a 4.000 caracteres

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - ¿Cuándo dejará Twitter de ser Twitter?

Parece que Elon Musk va a seguir introduciendo cambios en la red social. El "Chief Twit" ha confirmado su intención de ampliar de 280 a 4.000 el número máximo de caracteres de un tuit.

Irónicamente, lo hizo con una sola palabra - "Sí"- que tuiteó en respuesta a una pregunta directa sobre el rumoreado aumento.

Aún no se ha mencionado cuándo podría producirse ni si se limitará a los miembros de pago del servicio devuelto Twitter Blue, pero es evidente que está al caer.

Sí- Elon Musk (@elonmusk) 11 de diciembre de 2022

Eso significa que tus futuros feeds pronto tendrán un aspecto muy diferente, ya que algunos o todos los usuarios de Twitter podrán publicar extensas diatribas sobre cada elemento de su desayuno.

Además, es posible que no puedas evitarlo. Últimamente hemos notado un fuerte aumento de las publicaciones de personas a las que no seguimos que aparecen en nuestro timeline, junto con una extraordinaria cantidad de publicidad. Lo más probable es que te lleguen mensajes más largos de comentaristas con los que estés o no de acuerdo, te guste o no.

Sólo podemos preguntarnos qué más se guarda Musk en la manga para la cadena que compró por 44.000 millones de dólares. ¿Es siquiera ya la red por la que pagó tanto?

Escrito por Rik Henderson.