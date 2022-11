El Twitter de Elon Musk podría ser de pago para todos finalmente

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El dueño de Twitter, Elon Musk, supuestamente discutió poner la red social detrás de un muro de pago y todavía podría suceder en el futuro.

Desde que Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares el mes pasado, la empresa ha lanzado varias ideas para ganar dinero. La última es un renovado Twitter Blue que incluye verificación, menos anuncios y más, aunque ahora se ha retrasado hasta después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Pero esa no es la única idea de Musk sobre cómo ganar dinero con los usuarios de Twitter.

Según un nuevo informe, Musk y su asesor David Sacks ya han estado discutiendo lo que podría venir después, con la posibilidad de poner toda la red social detrás de un muro de pago. El plan consistiría en dar a todo el mundo acceso gratuito a Twitter durante un periodo limitado de tiempo cada mes, y todos los que quieran ir más allá pagarían una cuota para seguir accediendo.

No está claro cuánto cobraría Twitter a la gente por estar detrás del muro de pago o si simplemente reutilizaría Twitter Blue, pero no parece que el cambio vaya a producirse de forma inminente. Como señala The Verge, lo que queda del equipo de Twitter -unos 3.700 fueron despedidos la semana pasada- ya está trabajando duro para sacar adelante los proyectos favoritos de Musk.

Sin embargo, eso no significa que Musk y Sacks no vayan a revisar la idea de cobrar por Twitter en el futuro. Algunas personas ya están empezando a borrar sus cuentas de Twitter ante la llegada de Musk, pero el posible muro de pago podría ayudar a acelerar ese proceso.

Escrito por Oliver Haslam.