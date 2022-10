Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se espera que Elon Musk complete su adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares el 28 de octubre, poniéndolo a cargo de una de las redes sociales más populares del mundo. Ha cambiado su biografía de Twitter por la de"Chief Twit" y está empezando a hacerse cargo oficialmente de la empresa, e incluso ha llevado un fregadero a la sede para que "se hunda" para todos.

Entrando en la sede de Twitter - ¡dejemos que se hunda! pic.twitter.com/D68z4K2wq7- Elon Musk (@elonmusk) 26 de octubre de 2022

Según The Wall Street Journal y The Washington Post, al tomar las riendas, ha despedido al consejero delegado Parag Agrawal, al director financiero Ned Segal y a otros altos ejecutivos como la responsable de política de la compañía, Vijaya Gadde, y su consejero general, Sean Edgett. El New York Times informó de que "al menos un" ejecutivo fue escoltado fuera de la oficina de Twitter el 27 de octubre. Musk había criticado públicamente a la dirección de Twitter y a Agrawal.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

El multimillonario empresario ofreció por primera vez comprar Twitter en abril, antes de poner la adquisición "en espera" semanas después. Musk se negó a hacer la debida diligencia antes de su oferta y se mostró preocupado por el número de bots y cuentas falsas en la red social. Twitter sugirió que Musk estaba tratando de salirse del acuerdo.

Musk fue a la sede de Twitter para reunirse con los empleados y, al parecer, trajo a ingenieros de Tesla para "evaluar" el código de Twitter, según Bloomberg.

Musk quiere eliminar las normas de moderación de Twitter y ha dicho que no está a favor de las prohibiciones permanentes. También quiere"abrir el código" del algoritmo de Twitter, para que los usuarios puedan entender mejor el sitio. Pero también ha asegurado a los anunciantes que no quiere que la red social se convierta en un "infierno de libertad, donde se pueda decir cualquier cosa sin consecuencias". También ha dicho que Twitter debería ser la "plataforma publicitaria más respetada del mundo" y ha hablado de convertirla en una aplicación similar a WeChat o "aplicación para todo".

Musk probablemente despedirá a muchos empleados -hasta el 75%- mientras ejecuta estos cambios drásticos en toda la empresa y la plataforma.

Actualización: Bloomberg informó a primera hora de la mañana del 28 de octubre que Musk planea convertirse en director ejecutivo de Twitter, sustituyendo a Agrawal. Es posible que, a largo plazo, renuncie al cargo. El informe también dice que Musk planea "revertir las prohibiciones de vida", lo que significa que Donald J Trump podría volver al sitio antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Escrito por Maggie Tillman.