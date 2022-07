Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Elon Musk no quiere comprar Twitter, según un nuevo informe.

El consejero delegado de Tesla se retira oficialmente de su acuerdo de 44.000 millones de dólares para la compra de Twitter, según informa The Washington Post. En una presentación a principios de esta semana con la Comisión de Valores y Bolsa, Musk declaró que está terminando el acuerdo porque Twitter está en un "incumplimiento material" después de hacer declaraciones "falsas y engañosas" durante las negociaciones.

"Durante casi dos meses, el señor Musk ha buscado los datos y la información necesaria para 'hacer una evaluación independiente de la prevalencia de cuentas falsas o de spam en la plataforma de Twitter'", dijo el equipo legal de Musk. "Twitter no ha proporcionado esta información o se ha negado a hacerlo". Hay que tener en cuenta que, semanas después de que firmara un acuerdo con Twitter, Musk afirmó que Twitter dio estadísticas engañosas sobre el número de bots de spam en su plataforma. Ahora, el presidente del consejo de administración de Twitter, Bret Taylor, ha dicho que su empresa "emprenderá acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión".

Se desconoce si Musk puede abandonar legalmente su acuerdo debido a la presencia de spam en Twitter, algo que podría haber investigado antes de llegar a un acuerdo. Además, Twitter parece ser muy transparente en este asunto. En junio, Twitter incluso dio a Musk la posibilidad de analizar los tweets, y recientemente anunció que está bloqueando más de un millón de cuentas de spam al día.

Sin embargo, Musk cree que Twitter ha incumplido su acuerdo y, además, ha despedido recientemente a dos altos ejecutivos y ha congelado la contratación.

No obstante, Musk debe demostrar que Twitter ha incumplido su acuerdo, porque no puede retirar el acuerdo firmado cuando le apetezca. Es probable que Twitter quiera mantener el acuerdo, ya que ofrece a los accionistas de Twitter 54,20 dólares por acción frente a los 36,81 dólares a los que cerró hoy. (Y no hay que olvidar los 1.000 millones de dólares de comisión de ruptura por la parte culpable). Twitter y Musk tendrán que alegar su caso ante un juez, y ese juez decidirá en última instancia si se ha incumplido algo. Pocket-lint te mantendrá informado sobre la última decisión.

Twitter sigue confiando en que el acuerdo seguirá adelante. En una reunión interna, según informa Bloomberg, un alto ejecutivo de Twitter dijo a los empleados que el acuerdo se estaba llevando a cabo con normalidad.

Escrito por Maggie Tillman.