Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Recuerdas los tiempos en los que establecías tu estado en una red social o en un mensajero como AIM? Pues bien, Twitter está intentando recrear esa experiencia, con una nueva función "Vibe" que, según se informa, está desarrollando.

La investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong, que suele escarbar en los códigos de las aplicaciones para desenterrar funciones no reveladas, ha descubierto que Twitter está trabajando en una función llamada VIbe. Será una nueva forma de establecer actualizaciones de estado. Podrás establecer tu estado a nivel de perfil, pero también podrás vincularlo a tuits específicos para mostrar a tus seguidores lo que estás haciendo en un momento concreto.

Wong tuiteó imágenes de la función, que Twitter aún no ha anunciado, con lo que parecían ser preajustes genéricos de estado (comiendo, conduciendo, etc.). No está claro si podrás escribir tus propias actualizaciones.

Twitter está trabajando en "Establecer un estado" en Tweet Composer, con nombre en clave "Vibe"



Puedes pensar en ello como algo similar al Estado de la aplicación Instagram Threads pic.twitter.com/TGXH4uVe8Z- Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2022

Al parecer, Twitter probó por primera vez las actualizaciones de estado hace unos cuatro años, pero nunca siguió con esa idea.

Parece que Twitter está tratando de dar a sus usuarios muchas formas de expresarse lo más cerca posible del momento, ya sea con tweets en tiempo real, sesiones de audio en vivo a través de Spaces, o ahora la capacidad de configurar su estado para mostrar su estado de ánimo o lo que está haciendo en un momento dado e incluso cuando envió un tweet. Por supuesto, Vibe aún no está en vivo para todos ni confirmado; sólo se ha filtrado hasta ahora.

Escrito por Maggie Tillman.