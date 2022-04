Elon Musk lanza una audaz OPA sobre Twitter

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Elon Musk, propietario de Tesla, ha lanzado una audaz oferta para hacerse con Twitter.

Ya es su principal accionista e intenta adquirir la empresa de redes sociales en una operación que podría valer 43.000 millones de dólares (32.700 millones de libras).

Ofrece 54,20 dólares en efectivo por cada acción.

Bloomberg informa de que la oferta se ha presentado hoy (jueves 14 de abril) ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Las acciones de Twitter se han disparado un 18%, aunque su oferta sigue siendo superior a su valor actual.

A principios de esta semana, Elon Musk rechazó la oportunidad de formar parte del consejo de administración de Twitter, a pesar de que informes anteriores afirmaban que lo haría. Ahora sabemos por qué.

El a menudo controvertido y franco personaje tecnológico también sugirió a la red social que añadiera un botón de edición, que luego anunció como una nueva característica.

La riqueza personal de Musk se estima actualmente en unos 260.000 millones de dólares. También ha amenazado con vender sus propias acciones si la oferta no tiene éxito: "Si el acuerdo no funciona, dado que no tengo confianza en la dirección ni creo que pueda impulsar el cambio necesario en el mercado público, tendría que reconsiderar mi posición como accionista", dijo en un comunicado.

Acumule recompensas y beneficios en todas sus tarjetas existentes con esta Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Octubre 2021 Este brillante sistema le ahorrará tiempo y esfuerzo cada vez que pague.

Escrito por Rik Henderson.