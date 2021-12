Twitter para facilitar la denuncia de tweets dañinos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Twitter ha publicado una publicación de blog destinada a aclarar algunos de los cambios que planea para facilitar la respuesta y marcar el contenido dañino que los usuarios ven o les han dirigido en la aplicación de redes sociales.

Actualmente, informar sobre un Tweet implica una serie de menús algo prolija en los que puedes seleccionar las razones por las que crees que un Tweet es problemático, pero a menudo de formas vagas que no dejan en claro exactamente qué crees que está mal.

Las nuevas opciones, como se exploran en la publicación del blog , ofrecen en cambio la oportunidad de categorizar lo que cree que el Tweet está haciendo mal de acuerdo con su contenido, en lugar de por los complejos términos de servicio de Twitter, que concluirán con una recomendación del tipo de informe. lo más probable es que desee presentar.

Twitter llama a esto "síntomas primero", estableciendo lo que sucedió antes de que concluya el informe, y cree que facilitará las cosas a los usuarios que informan un Tweet rápidamente, hasta el punto en que ya está probando el sistema en un pequeño grupo de usuarios. en los EE.UU.

El sistema también ofrece muchos más tipos de ofensas para que los usuarios seleccionen, creando la oportunidad de enviar informes más precisos, todo lo cual debería hacer que sea más sencillo para Twitter lidiar con ellos.

Si bien no dice esto explícitamente, también significa que si Twitter recibe grandes volúmenes de informes sobre tipos de Tweet que actualmente no están incumpliendo sus términos de servicio, pero que, no obstante, son franjas de personas ofensivas, podría informar cambios futuros a esos. términos de servicio.

Por ahora, el servicio no está listo para una base de usuarios más amplia, pero la publicación del blog indica que este lanzamiento debería comenzar a principios de 2022, por lo que no hay que esperar demasiado hasta que pueda informar los Tweets con un poco más de empoderamiento.

