(Pocket-lint) - Twitter ha prometido durante mucho tiempo más formas para que los creadores de contenido obtengan ingresos directamente de su base de fans , y hoy la compañía está dando un gran paso para ayudar a lograr ese objetivo. El gigante de las redes sociales ha introducido hoy una nueva función que se denomina "Súper Seguidores", una nueva opción que permite a los usuarios cobrar hasta $ 9,99 al mes por acceder a contenido exclusivo de Twitter.

En la publicación de anuncio de la compañía, Twitter escribe

Con Super Follows, las personas pueden crear un nivel adicional de conversación en Twitter (¡compartiendo tweets de bonificación y más!) Para interactuar auténticamente con sus seguidores más comprometidos, todo mientras ganan dinero.

Para empezar, Twitter está abriendo la función con tres niveles de precios que los usuarios pueden establecer en su perfil: $ 2,99 / $ 4,99 / $ 9,99, sin embargo, además, a principios de este año Twitter lanzó una función conocida como Tip Jar , donde algunas cuentas verificadas podrían habilitar un botón adicional a su perfil que permite a los fans enviarles dinero directamente.

La interfaz que detalla cómo los usuarios podrán enviar contenido específicamente solo a sus Super Seguidores.

En la publicación inicial del blog, Twitter aclara que los Super Seguidores solo estarán disponibles para un pequeño grupo de usuarios en los Estados Unidos para comenzar.

Recién estamos comenzando y, por ahora, un pequeño grupo dentro de los EE. UU. Que solicitó puede configurar una suscripción de Super Follows. Las personas pueden seguir solicitando unirse a la lista de espera para configurar una suscripción de Super Follows deslizando la barra lateral en la línea de tiempo de Inicio, tocando Monetización y luego seleccionando Super Follows. Para ser elegible para la lista de espera en este momento, debe tener 10.000 seguidores o más, tener al menos 18 años, haber twitteado 25 veces en los últimos 30 días, estar en los EE. UU. Y seguir nuestra Política de súper seguimientos.