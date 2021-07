Twitter está probando lo que le permite votar en contra o en favor de los tweets

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Twitter está tomando una página del libro de jugadas de Reddit, al probar un nuevo sistema de reacción de votos negativos y positivos para los tweets.

"Algunos de ustedes en iOS pueden ver diferentes opciones para votar hacia arriba o hacia abajo en las respuestas. Estamos probando esto para comprender los tipos de respuestas que encuentran relevantes en una conversación, para que podamos trabajar en formas de mostrar más de ellas", Twitter anunció en un tweet el 21 de julio de 2021. En otro tweet, la compañía aclaró que es una prueba para la investigación en este momento y que sus votos a favor o en contra no cambiarán el orden de las respuestas.

Tenga en cuenta que Reddit ha ofrecido durante mucho tiempo votaciones negativas y positivas, pero su sistema es una forma de ordenar las respuestas, respuestas y publicaciones de un subreddit. Twitter, sin embargo, deja en claro que sus votos a favor y en contra funcionan de manera diferente en la prueba. Dijo que los votos negativos no son un botón de no me gusta y que actualmente no son públicos (solo son visibles para usted), pero sus votos positivos en los tweets se mostrarán a los demás como me gusta.

Twitter está probando la función entre un pequeño grupo de usuarios de iOS. Esos usuarios también pueden ver diferentes estilos, como flechas hacia arriba y hacia abajo, un icono de corazón y una flecha hacia abajo, o iconos de pulgar hacia arriba y pulgar hacia abajo. No ha dicho si planea convertir la votación en una función oficial o cómo afectará su cuenta de Twitter.

Mejor VPN 2021: las 10 mejores ofertas de VPN en los EE. UU. Y el Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 22 Julio 2021

Vale la pena señalar que Twitter ha sido extremadamente transparente en los últimos meses sobre sus próximos planes, ya sean nuevas funciones en proceso o incluso que ha estado considerando opciones de suscripción. Ayer mismo, anunció una revisión de TweetDeck, algo que ahora puede probar con un simple truco del navegador.