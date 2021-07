Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Sabes cómo Facebook te permite compartir publicaciones y fotos con grupos específicos de personas? Bueno, Twitter está considerando características similares.

Específicamente, la compañía mostró algunos conceptos para nuevas funciones que le permitirían compartir tweets con audiencias específicas sin tener que cambiar de cuenta o cambiar la configuración de privacidad. La primera característica sería elegir "amigos de confianza" para que ciertos tweets solo sean visibles para esos usuarios. Esta función, que aún no está disponible, en realidad nos recuerda la función de "amigos cercanos" de Instagram para Historias.

El diseñador de Twitter Andrew Courter compartió una imagen de la función y dijo que "quizás también puedas ver los tweets de tus amigos de confianza primero" en tu línea de tiempo, lo que ofrecería otra forma de ver los tweets de otros más allá de las líneas de tiempo cronológicas o algorítmicas que Twitter ahora ofrece a los usuarios.

Los escuchamos a todos, alternando sus Tweets de públicos a protegidos, haciendo malabares con las cuentas alternativas. Podría ser más sencillo hablar con quien quieras, cuando quieras.



Con Trusted Friends, puedes tuitear a un grupo de tu elección. Quizás también puedas ver primero los Tweets de tus amigos de confianza. pic.twitter.com/YxBPkEESfo - Un diseñador (@a_dsgnr) 1 de julio de 2021

Las mejores aplicaciones para iPad: la guía definitiva Por Maggie Tillman · 2 Julio 2021

La segunda característica que Twitter está considerando le permitiría mostrar diferentes "facetas" usted mismo a diferentes personas, todas desde la misma cuenta. Por ejemplo, podría tener un Twitter profesional en el que tuitee sobre cosas apropiadas relacionadas con el trabajo, o podría tener uno para amigos y familiares. Según lo que compartió Courter, puedes hacer que cualquiera de estos sea público o privado, y tus seguidores eligen cuál quieren ver.

Courter también es una forma en que los usuarios pueden filtrar las respuestas eligiendo palabras o frases "que prefieren no ver". Si un usuario responde o te menciona con una de esas palabras o frases, Twitter les notificará que va en contra de tus deseos. La función no no les impedirá enviar el tweet, pero lo ocultará para usted.

Courter dijo que Twitter "todavía no los está construyendo", pero está buscando comentarios.

Escrito por Maggie Tillman.