Twitter presenta flotas: tweets que desaparecen como historias de Instagram

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Twitter ha estado probando tweets que desaparecen, llamados flotas , durante un tiempo. Y, después de probarlo en varios países, ahora ha decidido implementarlo a nivel mundial. Llegará a iOS y Android en los próximos días.

Las flotas son, esencialmente, Historias como las de Instagram y Facebook. Desaparecen a las 24 horas. No puede retuitear una flota y ni siquiera puede responder, aunque puede enviar un mensaje directo o enviar un emoji. Al igual que con las Historias, puede personalizar su apariencia y compartir fotos y videos, así como texto. Las pegatinas también estarán disponibles pronto.

Twitter claramente espera ayudar de alguna manera a las personas a twittear pensamientos sin la presión de pensar que esos tweets permanecerán permanentemente; el gerente de producto Sam Haveson sugiere que la función ayudará a las personas a "sentirse más cómodas" con una "forma de menor presión para que las personas hablen". Qué esta pasando".

Esa cosa que no tuiteaste pero querías, pero no lo hiciste, pero te acercaste mucho, pero luego dijiste que no.



Tenemos un lugar para eso ahora: ¡flotas!



Lanzamiento para todos a partir de hoy. pic.twitter.com/auQAHXZMfH