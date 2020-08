Twitter abre su función de límite de respuesta a todos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de anunciarlo en CES 2020 y probarlo durante los últimos meses , Twitter ha abierto el acceso a su nueva función de limitar respuestas. La idea es dejar de responder a los chicos: personas que sienten que necesitan responder regularmente a los tweets con respuestas demasiado familiares y sin sentido. A menudo, estos son hombres que comentan los tweets de una mujer, pero, por supuesto, ese no es el caso el 100 por ciento de las veces.

La nueva función le permite especificar una de las tres opciones para las respuestas a los tweets. Todos, que es el valor predeterminado que todos usamos ahora. Personas a las que sigues, para que puedas evitar que los randoms respondan. Y finalmente, solo las personas que mencionas.

Puede usar esta última opción para detener las respuestas por completo si no menciona a nadie, pero también puede convertir un tweet en una conversación entre varias personas. Tal vez desee realizar una sesión de preguntas y respuestas con un puñado de personas, bueno, ahora puede hacerlo.

Los tweets con la configuración restringida se etiquetarán como tales y el ícono de respuesta estará atenuado para aquellos que no puedan responder. Vale la pena señalar que estas funciones no ocultan los tweets, mientras que las personas que no pueden responder aún pueden citar la respuesta, conocida oficialmente como Retweet con comentario, y también pueden retwittearlos.

Hemos tenido la función desde hace unos meses y ha sido útil en un par de ocasiones cuando dijimos algo, generalmente político, a lo que simplemente sabes que alguien responderá.

Curiosamente, Twitter dice que las personas que probaron la función parecen sentirse más seguras para compartir pensamientos: "Los tweets que usan estas configuraciones sobre temas como Black Lives Matter y COVID-19 son en promedio más largos que aquellos que no usan estas configuraciones", dice Twitter directora de producto Suzanne Xie en una publicación de blog .

Xie dice que los diferentes puntos de vista aún quedan expuestos: "Los retweets con comentarios ... a veces llegan a una audiencia más grande que el Tweet original. Varias veces, vimos más Me gusta y vistas en un Retweet con comentario que en el Tweet original, aunque el autor original del Tweet tenía más seguidores ".

"Seguiremos trabajando para que sea más fácil para las personas encontrar toda la discusión a través de Retweets con comentarios. Además, estamos probando una nueva etiqueta para que sea más obvio cuando se utilizan estas configuraciones de conversación". Puedes ver esa etiqueta en el tweet aquí mismo:

Escrito por Dan Grabham.