Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Twitter ha estado desarrollando una nueva función de Historias, llamada Flotas , durante más de un año, y finalmente está comenzando a implementar la función para los usuarios móviles. Las flotas representan una forma de que Twitter compita mejor con Instagram, Snapchat y otras plataformas que han sido pioneras en el formato de Historias.

Está claro que las Historias fomentan nuevas formas de compartir, tal vez incluso más informal y personal, por lo que tiene sentido que Twitter también quiera brindarles a sus usuarios la capacidad de expresarse íntimamente, al igual que pueden hacerlo con sus otras aplicaciones favoritas. Queda por ver si los usuarios realmente usarán Fleets en Twitter. Sin embargo, así es como funciona la nueva función.

Desde 2006, Twitter ha permitido a sus usuarios compartir tweets. Por lo general, se trata de publicaciones basadas en texto, pero pueden incluir imágenes, etc. Ahora, Twitter está lanzando un nuevo tipo de publicación más fugaz. Llamadas flotas, naturalmente, aparecen por encima de la línea de tiempo durante solo 24 horas antes de desaparecer.

En otras palabras, la función Flotas de Twitter es un clon directo de las Historias de Snapchat y las Historias de Instagram.

Cualquier usuario de Twitter móvil tiene acceso a la función de mensajería que desaparece, que se encuentra en la parte superior de la línea de tiempo en una fila de burbujas tipo Historias.

Con Fleets, puede compartir texto, responder a los tweets de otras personas o publicar videos con colores de fondo y opciones de texto familiares, y cada mensaje desaparecerá después de 24 horas. También puede responder a las flotas de otros tocando en una y enviando un mensaje directo al creador.

Twitter dijo que también introducirá pegatinas y transmisiones en vivo en el futuro. Actualmente, no puede dar me gusta ni retuitear una flota.

Debería ver un botón más en una nueva fila que se encuentra sobre su línea de tiempo de Twitter. Es posible que vea nuevas publicaciones efímeras de otras personas en esta fila. Toque el botón más para iniciar una flota. Puede escribir hasta 280 caracteres de texto, agregar fotos, GIF o videos. Cuando publique su flota, aparecerá en esa nueva fila junto con otras Flotas de las que sigue, con la más reciente visible primero.

Las flotas desaparecen a las 24 horas.

Aunque no puede darle me gusta a una flota ni retuitearla, puede responder a las flotas con emojis de reacción, al igual que puede responder a los tuits en mensajes directos. También puede responder con un mensaje de texto, pero eso abrirá un hilo de mensajes directos con la persona a la que está enviando mensajes.

Esa cosa que no tuiteaste pero querías, pero no lo hiciste, pero te acercaste mucho, pero luego dijiste que no.



Tenemos un lugar para eso ahora: ¡flotas!



Lanzamiento para todos a partir de hoy. pic.twitter.com/auQAHXZMfH