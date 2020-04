Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Es posible que haya notado un extraño hashtag en las listas de tendencias en Twitter hoy, al menos en el Reino Unido. " #EdBallsDay " se está fortaleciendo con decenas de miles de tweets que se esperan hoy solo.

Pero, ¿qué es el Día de Ed Balls y por qué hay tantos comentarios divertidos al respecto en línea?

Bueno, hace ocho años que el político británico y excanciller en la sombra Ed Balls, accidental o intencionalmente, tuiteó su propio nombre para que todos lo vean. Se lee, simplemente, "Ed Balls".

Ed Balls - Ed Balls (@edballs) 28 de abril de 2011

Se convirtió en un éxito viral el 28 de abril de 2011 y desde entonces, el mismo día de cada año, miles lo conmemoran de manera divertida.

Memes, gifs, tweets divertidos en abundancia, el Día de Ed Balls se celebra en línea el 28 de abril de cada año. Es quizás incluso más popular que el propio Balls, aunque sus apariciones en Strictly Come Dancing y otros programas de televisión de entretenimiento lo pusieron más firmemente en el ojo público desde entonces.

El ex diputado laborista y presidente del Norwich City FC aún no ha publicado algo para marcar la ocasión especial. Probablemente no lo hará, de hecho.

Sin embargo, todavía hay muchos tweets excelentes que puedes ver publicados con el hashtag #EdBallsDay.

Estos son algunos de nuestros favoritos para que disfrutes aquí.

Una pena que no haya el tradicional Desfile del Día de Ed Balls este glorioso día 28, pero mantente a salvo y celebra en casa. #EdBallsDay pic.twitter.com/NDPWnVKbBm - Mark Worgan (@worgztheowl) 28 de abril de 2020

Me desperté con resaca y no le había regalado a mi esposa, ahora dice que arruiné otro #EdBallsDay . Cada año sangriento tenemos esto. - Clandango perfectamente saludable (@Cain_Unable) 28 de abril de 2020