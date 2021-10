Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En los últimos años, TomTom se ha consolidado como una de las empresas líderes del mundo dedicada a resolver los problemas de movilidad del mundo. Produce mapas y software de navegación de alta precisión con información de tráfico, clima y estacionamiento en tiempo real para que sus recorridos sean más seguros y sencillos. Recientemente se lanzó la aplicación de navegación TomTom Go en todas las principales plataformas de aplicaciones, incluidas App Store y Google Play, y lo mejor de todo es que tiene una prueba gratuita de tres meses disponible.

La aplicación TomTom Go Navigation es una alternativa superior a otros servicios gratuitos y de pago, como Google Maps y Waze. Ha sido desarrollado con el conductor en el centro, diseñado para brindarles información de tráfico precisa, guía de carril fácil de seguir, alertas de cámaras de seguridad y otras características para hacer que todos los viajes sean más seguros y sencillos. Además, puede acceder a todas estas funciones de navegación desde su teléfono o conectarse a la pantalla de su automóvil a través de CarPlay o Android Auto.

La mayoría de los otros servicios de navegación gratuitos y de pago, como Google, tienen un objetivo simple: llevarlo del punto A al punto B. Sin embargo, se quedan cortos en otros componentes esenciales, como proporcionar evaluaciones inteligentes de las condiciones de la carretera, las condiciones climáticas, el tráfico. , disponibilidad de estacionamiento y puntos de interés en su camino. La aplicación de navegación TomTom Go proporciona toda esa información y más.

TomTom Go Navigation App viene con una prueba gratuita de 30 días, después de lo cual deberá suscribirse a uno de sus planes de renovación automática. Continúe leyendo para obtener una descripción detallada de las funciones principales de la aplicación.

La mayoría de los sistemas de navegación proporcionan una descripción general de las condiciones del tráfico en una ruta en particular. A menudo basan su evaluación en tendencias pasadas en un momento determinado del día. Eso puede ser bastante preciso porque las condiciones del tráfico siguen ciertos patrones. Sin embargo, estas evaluaciones agregadas se quedan cortas cuando hay construcciones viales activas, caminos bloqueados, accidentes y otras circunstancias imprevistas.

La aplicación de navegación TomTom Go proporciona evaluaciones de tráfico en tiempo real en lugar de basarlas en datos agregados anteriores. Como tal, recibirá una advertencia anticipada sobre posibles atascos de tráfico, carreteras recientemente bloqueadas, accidentes o incidentes imprevistos, construcción de carreteras y otros eventos que pueden causar retrasos. Con información en tiempo real, puede evitar retrasos en el tráfico y realizar evaluaciones inteligentes sobre el camino a seguir.

La mayoría de los sistemas de navegación (gratuitos o de pago) dependen casi exclusivamente del uso en línea. Algunos de ellos tienen mapas fuera de línea extremadamente rudimentarios, pero son esencialmente inútiles. Los mapas en línea son ciertamente efectivos, pero también aumentan el uso de datos y agotan las baterías de su teléfono. Además, si se encuentra en un área con mala conectividad de red, es posible que los mapas en línea no se actualicen lo suficientemente rápido para sus necesidades.

La aplicación de navegación TomTom Go proporciona un uso de mapas fuera de línea extremadamente fiable e impresionante. Puede tiempo de inactividad de mapas en 3D fuera de línea en su teléfono para minimizar el uso de datos y ahorrar batería. Esto es particularmente útil si conduce en áreas con poca conectividad de red. Además, los mapas fuera de línea se pueden actualizar diaria o semanalmente de acuerdo con el tráfico actual y las condiciones de la carretera. Como tal, la aplicación de navegación TomTom Go ofrece una inmensa comodidad y flexibilidad.

La aplicación TomTom Go Navigation le permite personalizar los mapas de acuerdo con sus requisitos y preferencias específicos. Puede agregar o eliminar regiones del mapa según las ubicaciones frecuentadas. También puede descargar mapas de ciudades, países o regiones enteras, según el lugar al que desee ir. Sin embargo, los mapas sin conexión ocupan espacio de almacenamiento, por lo que lo ideal sería descargar mapas para ciudades o regiones específicas en lugar de países.

Los sistemas de navegación generalmente no se enfocan en la seguridad vial y los límites de velocidad. Te dicen cómo llegar del punto A al punto B, pero no incluyen funciones de seguridad integradas. Sin embargo, la aplicación de navegación TomTom Go proporciona alertas precisas siempre que supere el límite de velocidad en un área determinada. La aplicación se actualiza constantemente para garantizar que coincida con los límites de velocidad en tiempo real en todas las áreas, lo que garantiza que siempre esté dentro del límite de velocidad, esté donde esté.

La aplicación de navegación TomTom Go incluye indicaciones de carril en movimiento, lo que permite a los conductores navegar a través de las últimas condiciones de la carretera. La aplicación proporciona instrucciones claras paso a paso para garantizar que nunca se pierda un giro. Esto asegura que siempre estará preparado para las salidas e intersecciones a lo largo de su ruta. Además, la visualización del mapa en 3D resalta el camino que debe tomar, por lo que no hay confusión mientras conduce.

La mayoría de los sistemas de navegación tienen características de puntos de interés extremadamente rudimentarias, y algunos no tienen ninguna. La mayoría de ellos requieren que establezca direcciones claras desde el punto A al punto B, pero no pueden ayudarlo a encontrar puntos de interés específicos en el medio. Eso puede ser un problema si viaja largas distancias y necesita encontrar restaurantes, cafés o estaciones de servicio a lo largo del camino.

La aplicación TomTom Go Navigation le permite descubrir sin problemas nuevos puntos de interés a lo largo de su ruta. Puede buscar categorías específicas de puntos de interés, como restaurantes o gasolineras. Todos los puntos de interés relevantes se resaltarán en su mapa y podrá navegar fácilmente hacia ellos antes de continuar en su ruta original.

La aplicación TomTom Go Navigation es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Como tal, puede proyectar fácilmente el mapa en la pantalla de navegación de su automóvil, para que pueda seguir el mapa sin distracciones de otras notificaciones. También puede escuchar las navegaciones en el sonido envolvente de su automóvil.

La aplicación TomTom Go Navigation incluye una prueba gratuita de 3 meses, sin necesidad de tarjeta de crédito. Después del período de prueba, puede unirse al plan mensual de £ 1.99 por mes, el plan anual de £ 12.99 por año o el plan familiar de £ 19.99 por año, que se puede compartir con hasta 6 miembros de la familia. Para comenzar, siga los pasos a continuación.

• Realice el pago de su cesta en TomTom.com insertando su nombre y dirección de correo electrónico

• Reciba un correo electrónico de TomTom confirmando la compra exitosa

• Descargue la aplicación e inicie sesión con las MISMAS CREDENCIALES que se utilizan en la cesta de TomTom.com.

• Disfrute de una navegación sin complicaciones

¡Eso es todo lo que se necesita!

