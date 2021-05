Tinder ahora advertirá a los usuarios antes de que envíen mensajes inapropiados

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Tinder está haciendo esfuerzos para evitar que las personas envíen mensajes ofensivos o de acoso a otros usuarios.

La popular aplicación de citas es amada por muchos en todo el mundo, pero al igual que otras aplicaciones, tiene problemas con las personas que envían mensajes inapropiados. La empresa ha dado varios pasos en los últimos años para garantizar la seguridad del usuario. Esto incluye agregar una verificación de foto para garantizar que los usuarios sean personas reales y que también trabajen en un sistema de verificación de antecedentes .

Ahora Tinder también está intentando reducir la cantidad de mensajes inapropiados que se envían. Tinder ha anunciado que está lanzando una nueva función conocida como "¿Estás seguro?" (¿AYS? Para abreviar).

Este sistema utiliza inteligencia artificial para detectar el lenguaje inapropiado en los mensajes y luego simplemente genera una advertencia antes de enviarlos. Un usuario verá un mensaje preguntando "¿Estás seguro?" cuando intentan enviar algo que el sistema considera inapropiado.

La compañía ha dicho que esta lógica "... ya ha reducido el lenguaje inapropiado en los mensajes enviados en más de un 10 por ciento en las primeras pruebas".

El sistema "Are You Sure" se une a los sistemas anteriores de Tinder, incluido " Does This Bother You? ", Que se introdujo para permitir a los usuarios informar sobre los mensajes ofensivos que habían recibido. La esperanza es crear un entorno mejor para todos los usuarios.

Por un lado, se desalentará a los usuarios de enviar mensajes inapropiados en primer lugar. Y en el resto de usuarios que reciban esos mensajes estarán facultados para denunciarlos. Luego, esos sistemas funcionan juntos a medida que la IA aprende lo que los usuarios consideran inapropiado y no deseado.

Las cosas sólo pueden mejorar.

Escrito por Adrian Willings.