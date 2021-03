Tinder pronto le permitirá realizar verificaciones de antecedentes en sus fechas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las aplicaciones propiedad de Match Group, incluida Tinder , están agregando una nueva función que permitirá a los usuarios realizar verificaciones de antecedentes en fechas potenciales.

Match Group, que también es propietario de Match, OkCupid y Hinge, anunció el lunes que realizó una inversión en Garbo, una plataforma de verificación de antecedentes sin fines de lucro con sede en Nueva York y fundada en 2018 por Kathryn Kosmides. El acuerdo hará que Match integre la tecnología de verificación de antecedentes de Garbo en Tinder a finales de este año, seguida de otras aplicaciones de citas de Match Group en EE. UU.

En otras palabras, los usuarios de Tinder podrán verificar los registros de arrestos o el historial de violencia de otros usuarios. Garbo recopila registros públicos e "informes de violencia o abuso, incluidos arrestos, condenas, órdenes de restricción, acoso y otros delitos violentos". También procesa informes policiales enviados manualmente, órdenes de protección, órdenes de restricción y otros documentos legales.

Garbo dijo que no revela infracciones de tránsito. Además, a partir del mes pasado , Garbo comenzó a excluir los cargos por posesión de drogas de su plataforma, ya que no predicen la "violencia de género". Además, citó investigaciones que indican que las personas blancas y negras consumen drogas a tasas similares, pero "la tasa de encarcelamiento de los afroamericanos por cargos de drogas es casi seis veces mayor que la de los blancos ".

Las verificaciones de antecedentes de Garbo de Tinder no serán gratuitas, y no está claro si la función tendrá un costo adicional o se incluirá en uno de los niveles de suscripción de la aplicación. Match planea comenzar a probar e integrar Garbo en Tinder en los próximos meses, por lo que la función aún no está activa.

