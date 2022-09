¿Qué es TikTok Now? El clon de BeReal de TikTok explicado

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Otro día, otra nueva función de TikTok. Llamada TikTok Now, esta es particularmente interesante porque es un clon de BeReal, que es otra aplicación que roba activamente la atención de TikTok. Además, TikTok acaba de convertir TikTok Now en su propia aplicación para descargar y utilizar. Aquí está todo lo que necesitas saber.

¿Qué es TikTok Now?

En septiembre de 2022, TikTok lanzó una nueva función que es básicamente una copia de BeReal, la popular aplicación social francesa.

BeReal invita a los usuarios a tomar una foto con la cámara frontal y trasera en un momento aleatorio cada día para poder presentar o capturar una visión más realista de su día. TikTok Now funciona de forma muy similar. TikTok Now te invita "a ti y a tus amigos a capturar lo que estás haciendo en el momento usando la cámara frontal y trasera de tu dispositivo". Recibirás una notificación diaria para capturar un vídeo o una foto y compartir rápidamente lo que estás haciendo en ese momento.

Una semana después del lanzamiento de TikTok Now, TikTok desplegó la función como una aplicación móvil independiente en los mercados globales fuera de los Estados Unidos, principalmente en iOS.

¿Cómo funciona TikTok Now?

TikTok Now, la función

TikTok Now, la función, está disponible para los usuarios estadounidenses. En las imágenes de prensa, puedes ver que "Now" ha aterrizado en la barra de navegación inferior, junto al botón de publicación. Toca el botón Now (icono del rayo) para ver un Explore Feed de TikTok Nows -o, como lo llamó TikTok, "una experiencia diaria de fotos y vídeos"- de las "personas que más te importan". También recibirás una indicación diaria para capturar un vídeo de 10 segundos o una foto estática para compartir fácilmente lo que estás haciendo.

TikTok Now tiene algunas características de privacidad. Por un lado, los usuarios deben tener 18 años para compartir sus publicaciones de TikTok Now en el Explore Feed. En el caso de los usuarios de 13 a 15 años, sólo sus amigos -las personas a las que sigue y que le siguen a usted- podrán comentar sus publicaciones. Incluso para los usuarios de 18 años o más, la configuración por defecto permitirá que sólo sus amigos vean sus publicaciones, aunque pueden cambiar su configuración para compartir con el público.

TikTok Now, la aplicación

TikTok ha dicho que está experimentando con TikTok Now en las próximas semanas.

En las regiones fuera de los Estados Unidos, TikTok Now está disponible como una nueva aplicación TikTok Now. La aplicación funciona de forma muy parecida a la experiencia de TikTok Now que actualmente está integrada en la aplicación de TikTok en Estados Unidos. Pero, como una aplicación móvil separada que tienes que descargar para usar, permite a los usuarios optar por recibir las notificaciones push para los check-ins - lo cual es útil si prefieres tus notificaciones de la aplicación TikTok silenciadas pero quieres ser alertado de los nuevos Nows. Ten en cuenta que BeReal avisa a sus usuarios a través de una notificación push, diciéndoles que "es hora de BeReal" con emojis de alerta. La notificación de TikTok Now es similar, alertando a los usuarios de que es "Hora de Now" con emojis de alerta.

Si un menor de 16 años se registra en una aplicación independiente de TikTok Now, su cuenta será privada por defecto. Por lo demás, las características de privacidad de TikTok Now son las mismas entre la app y la función.

¿Dónde está disponible TikTok Now?

La aplicación TikTok Now para iOS está disponible en las siguientes zonas: Myanmar, Bulgaria, Pakistán, Camboya, Tailandia, Indonesia, Alemania, Qatar, Polonia, Bélgica, Nueva Zelanda, Guatemala, Austria, Bahréin, Sudáfrica, Finlandia, Ghana, República Checa, Vietnam, Grecia, Irlanda, Azerbaiyán, Israel, Nigeria, España, Países Bajos, Suiza, Argelia, Malasia, Suecia, Italia, Marruecos, Líbano, México, Dinamarca, Egipto, República Dominicana y Rumanía.

También hay una versión para Android de la aplicación TikTok Now en las Bermudas.

La función TikTok Now sólo está disponible en los Estados Unidos.

¿Es gratuito el uso de TikTok Now?

Sí, la función es gratuita dentro de la aplicación TikTok, y la aplicación móvil independiente también es gratuita.

¿Agregará TikTok Now fuera de los Estados Unidos?

TikTok no ha especificado en este momento si la función se lanzará dentro de la aplicación TikTok fuera de los Estados Unidos.

¿Algo más que debas saber?

Escrito por Maggie Tillman.