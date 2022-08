Cómo cambiar fácilmente tu nombre de usuario y de perfil en TikTok

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - TikTok tiene varias características enterradas. Aunque pases horas en la aplicación a diario, probablemente no sepas cómo cambiar tus ajustes y preferencias básicas, como tu nombre de usuario y tu nombre de perfil.

Cuando creas una cuenta de TikTok, se te pide que elijas un nombre de usuario y un nombre de perfil. ¿Pero qué pasa si usas tu nombre real y no quieres que se asocie a tu perfil de TikTok? O tal vez el nombre que elegiste originalmente no coincide con el tipo de contenido que estás compartiendo actualmente. No importa la razón, es fácil cambiar tu nombre de usuario y tu nombre de perfil. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Tu nombre de usuario de TikTok es tu "@" (o mango) asociado a tu cuenta. Por ejemplo, la artista Lizzo tiene el nombre de usuario @lizzo en TikTok. Tu nombre de perfil, por otro lado, es el nombre que aparece en la parte superior de tu perfil en la aplicación TikTok. Si usas tu nombre real aquí, cuando la gente toque tus vídeos para ver tu perfil, verán tu nombre real.

Puedes cambiar tu nombre de usuario y tu nombre de perfil por separado, pero el área para hacerlo para ambos se encuentra en la página Editar perfil.

Abre la aplicación móvil de TikTok e inicia sesión. Ve a la página de tu perfil (tocando el icono de Perfil en la esquina inferior). Selecciona Editar perfil. Selecciona una de las siguientes opciones: Nombre (para cambiar el nombre de tu perfil)

Nombre de usuario (para cambiar tu nombre de usuario) Introduce tu nuevo nombre o nombre de usuario.

Sólo puedes cambiar tu nombre de usuario una vez cada 30 días. Además, tu nombre de usuario debe ser siempre único. No puedes tomar una @ que ya esté en uso.

Cuando cambias tu nombre de usuario de TikTok, obtienes un nuevo handle. Además, cambiarás tu URL personalizada de TikTok. Por ejemplo, el actor Kevin Bacon tiene el nombre de usuario @kevinbacon en TikTok, lo que significa que su perfil de TikTok tiene la URL de www.tiktok.com/@kevinbacon. Pero si él cambiara su nombre de usuario, y tú intentaras acceder a su antigua URL, ya no verías sus vídeos. Así que tenlo en cuenta si cambias tu nombre de usuario de TikTok.

Además, si tienes una cuenta verificada y cambias tu nombre de usuario, esa cuenta ya no está verificada.

