(Pocket-lint) - Puede que hayas visto esta tendencia llamada Spotify Wrapped. De hecho, ocurre cada temporada de vacaciones.

Al final del año, Spotify hace un cúmulo de datos y revela a cada usuario sus canciones más escuchadas, así como los artistas, géneros y podcasts más escuchados durante el año. Este evento ha evolucionado a lo largo de los años para incluir nuevas características (como una descripción de tu"aura de audio").

Si quieres encontrar tu Spotify Wrapped para 2022, aquí tienes cómo hacerlo, además de todo lo que necesitas saber sobre Spotify Wrapped.

¿Qué es Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped comenzó en 2016. Se lanza anualmente durante las vacaciones de forma gratuita, y es básicamente una forma divertida para que los usuarios de Spotify muestren sus gustos musicales en las redes sociales, así como para conocer más sobre sus hábitos de escucha. Se trata de una representación visual de las canciones, artistas, géneros y podcasts que más han escuchado desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre. Los usuarios suelen compartir ampliamente sus resultados de Spotify Wrapped en Twitter, Instagram y otros sitios.

Como parte de Spotify Wrapped, Spotify también revela los artistas, canciones, álbumes y podcasts más populares a nivel global y regional durante el año pasado.

¿Qué te muestra Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped ha evolucionado en los últimos seis años. Para 2022, Wrapped incluye tarjetas (también conocidas como "historias") para lo siguiente

Mis géneros favoritos

Día de audio Música escuchada durante Mis mañanas, Mis tardes y Mis noches

Mis minutos escuchados

Mi canción principal

Mis mejores canciones

Mi artista favorito

Mis artistas favoritos

Tu personalidad de escucha

El Día del Audio es nuevo, y Spotify lo describe como una historia interactiva que "te da una idea de cómo evolucionan tus gustos musicales a lo largo del día, el Día del Audio muestra los estados de ánimo y los descriptores estéticos de la música que has escuchado durante los periodos de tiempo de la mañana, el mediodía y la noche".

También hay una nueva tarjeta/historia disponible para los ávidos oyentes llamada Tu personalidad de escucha. Spotify ha dicho que con esta nueva tarjeta presenta "16 tipos diferentes de personalidad de escucha" que muestran tu personalidad de escucha en función de cómo has escuchado la música a lo largo del año.

También puedes acceder a una historia envuelta al final que combina los resultados de todas las demás tarjetas. Al final de la presentación de Spotify Wrapped, Spotify recopila las partes más importantes de tu Spotify Wrapped, como las principales canciones del año, los minutos escuchados y los artistas más importantes, en una lista de reproducción.

Cómo encontrar tu Spotify Wrapped

Para acceder a Spotify Wrapped 2022, inicia la última versión de la aplicación de Spotify y ve a Inicio > #SPOTIFYWRAPPED > Tu 2022 en revisión.

¿Cuándo se lanza Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped 2022 se lanzó el 30 de noviembre. El año pasado, Wrapped se lanzó el 1 de diciembre. Normalmente se lanza a finales de año.

¿Dónde se puede compartir Spotify Wrapped?

Los usuarios de Spotify pueden compartir su Spotify Wrapped en Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat y TikTok.

Para cada tarjeta de tu Spotify Wrapped, verás la opción de compartirla. Solo tienes que hacer clic o tocar el botón de compartir cuando lo veas y publicarlo en tu plataforma de redes sociales preferida. También puedes incrustarla en un sitio web o un blog. Si quieres compartir tu lista de reproducción de Spotify Wrapped, sólo tienes que ir a la lista de reproducción del final y tocar o hacer clic en los tres puntos y luego hacer clic en compartir para obtener el enlace, que podrás enviar a quien quieras o donde quieras.

Este año, también puedes desbloquear una lente de Snapchat personalizada que refleje tu personalidad de oyente, además de ropa con temática Wrapped para Bitmojis, así como GIFs con temática Wrapped en todos los socios de GIPHY. Spotify Wrapped en 2022 también se está apoderando de Roblox en la isla de Spotify, con misiones temáticas de Wrapped, juegos, mercadería virtual y oportunidades de hacer una cabina de fotos con 12 artistas diferentes, como Tove Lo.

¿Quién es el artista más escuchado en Spotify?

Spotify Wrapped muestra una lista de los artistas más escuchados en el mundo y a nivel regional, como por ejemplo en Estados Unidos.

En 2022, Bad Bunny fue el artista más escuchado en todo el mundo por tercer año consecutivo, con más de 18.500 millones de streams este año. La segunda artista más reproducida (y la artista femenina más reproducida del año) es Taylor Swift. Le siguen Drake, The Weeknd y BTS.

Sin embargo, en Estados Unidos, Drake encabezó la lista de artistas más escuchados, seguido de Taylor Swift, Bad Bunny, Kanye West y The Weeknd.

¿Cuál es la canción más escuchada en Spotify?

En 2022, la canción más escuchada en Spotify, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, fue "As It Was" de Harry Styles, con más de 1.600 millones de reproducciones.

¿Cuál es el álbum más escuchado en Spotify?

En cuanto al álbum más escuchado en Spotify, Bad Bunny dominó las listas -tanto en EE.UU. como en el resto del mundo- con Un Verano Sin Ti.

¿Cuál es el podcast más escuchado en Spotify?

Spotify Wrapped también recoge los podcasts más escuchados y, por supuesto, los más destacados son los de la propia programación de Spotify. En EE.UU. y a nivel mundial, The Joe Rogan Experience se llevó los máximos honores, seguido de Call Her Daddy, Anything Goes with Emma Chamberlain y Caso 63.

¿Quieres saber más?

Consulta la entrada del blog de Spotify sobre Spotify Wrapped 2022. También puedes ver el sitio web de Spotify Wrapped aquí.

