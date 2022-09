Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si quieres cambiar tu nombre de usuario de Spotify, hay algunos pasos que puedes seguir para hacerlo sin tener que crear una nueva cuenta. Sin embargo, no es obvio cómo hacerlo, así que estamos aquí para guiarte a través de los pasos para cambiar tu nombre de usuario.

No obstante, hay que tener en cuenta que el nombre de usuario y los nombres para mostrar son cosas diferentes. Si tienes problemas para acceder, la mejor manera de hacerlo es utilizando tu correo electrónico.

Tu nombre de usuario es lo que aparece en tu perfil y lo que la gente puede ver en tus listas de reproducción públicas cuando las compartes. Así que si quieres actualizarlo, sigue estos pasos.

Cómo cambiar tu nombre de usuario de Spotify en tu teléfono

Puedes cambiar el nombre de tu perfil de Spotify de varias maneras. Puedes hacerlo desde la aplicación de Spotify, el reproductor web de Spotify o a través de la aplicación de escritorio.

Si tienes la aplicación de Spotify instalada en tu teléfono, sigue estos pasos para cambiar tu nombre de usuario:

Abre la aplicación de Spotify En la parte superior derecha, haz clic en el icono del engranaje para acceder al menú de configuración Desde allí, haz clic en "ver perfil". A continuación, haz clic en "editar perfil" bajo tu nombre de usuario Pulsa en tu nombre de usuario, luego simplemente edita y pon uno nuevo Haz clic en guardar cuando estés satisfecho

Cómo cambiar tu nombre de usuario de Spotify con la aplicación

Cambiar tu nombre de Spotify en la aplicación de escritorio es tan fácil como en el móvil, quizás incluso más.

Haz clic en tu nombre de perfil en la parte superior derecha de la aplicación para acceder al menú desplegable Desde ahí, haz clic en perfil A continuación, simplemente haz clic en tu nombre y edítalo Cuando hayas terminado, haz clic en "Guardar".

Cómo cambiar tu nombre de usuario en la web

El reproductor web de Spotify no es sólo una forma útil de escuchar música y podcasts si no estás en tu máquina y no tienes tu teléfono contigo. También se puede utilizar para otras cosas, como cambiar tu nombre de usuario.

En primer lugar, dirígete al sitio del reproductor web de Spotify e inicia sesión Haz clic en tu nombre de perfil en la parte superior derecha de la aplicación para acceder al menú desplegable A partir de ahí, haz clic en "Perfil". A continuación, simplemente haz clic en tu nombre y edítalo Luego haz clic en guardar cuando hayas terminado

Si quieres o necesitas, puedes cambiar tu dirección de correo electrónico de Spotify (que usarás para iniciar sesión) accediendo a tu cuenta aquí.

Escrito por Adrian Willings.