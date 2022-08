Estadísticas de Spotify: Las mejores formas de analizar tus datos de escucha de Spotify

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hay varias herramientas que puedes utilizar para obtener tus estadísticas de Spotify y descubrir una gran cantidad de información sobre tus hábitos de escucha de Spotify.

Si eres como nosotros, probablemente hayas visto y amado los datos que salen de la aplicación de música cada año con Spotify Wrapped, pero hay otras formas de obtener estadísticas de Spotify sin tener que esperar a una época específica del año.

Si te apetece analizar tus hábitos de escucha, incluyendo saber a quién escuchas más, cuál es tu álbum más oscuro o cuántas veces has escuchado tus canciones favoritas, sigue nuestra guía.

Naturalmente, el propio Spotify es una de las formas más sencillas de acceder a algunos de tus datos de escucha recientes. Puedes utilizar la aplicación oficial de escritorio para acceder a tu historial reciente con facilidad. Para ello:

Abre la aplicación de Spotify y haz clic en el icono de tu perfil en la parte superior derecha de la aplicación En el menú, haz clic en "Perfil". Desplázate hasta aquí para ver los artistas y canciones más populares del mes

Estos datos sólo son visibles para ti, por lo que no te resultará útil si quieres compartir estadísticas específicas con otras personas, pero es una buena manera de encontrar fácilmente ese tema que no recuerdas.

Stats forSpotify es un sitio web fácil de usar que te permite ver los datos de Spotify de un vistazo. Puedes utilizarlo fácilmente para comprobar varios aspectos de tus hábitos de escucha, como las canciones más escuchadas, los artistas más escuchados, los géneros más escuchados y las últimas canciones reproducidas.

También puedes ajustar los datos para que muestren estas cosas en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, puedes ver las canciones más escuchadas de las últimas cuatro semanas, de los últimos seis meses o de todo el tiempo.

No crea ningún gráfico elegante, pero es una forma rápida y agradable de analizar tus datos de Spotify con unos pocos clics.

Hay que tener en cuenta que el sitio no está asociado a Spotify y que primero tienes que darle permiso para acceder a tus datos. Sin embargo, puedes eliminar cualquier aplicación de este tipo a la que hayas dado acceso simplemente visitando la sección de aplicaciones de tu cuenta de Spotify.

Si quieres ver los datos de Spotify en tu teléfono, también puedes hacerlo. Stats.fm es una aplicación que puedes descargar desde el App Store o a través de Google Play.

Al igual que otras aplicaciones externas de esta lista, tienes que dar acceso a Stats FM a tu cuenta de Spotify para poder acceder a los datos, pero una vez que lo hagas podrás ver las estadísticas de Spotify de un vistazo, incluyendo tus canciones, artistas y álbumes favoritos de todos los tiempos, de las últimas cuatro semanas o de los últimos seis meses.

Si haces clic en algo concreto, también podrás obtener más datos. Si haces clic en una canción, por ejemplo, podrás ver cómo se compara con tus otras canciones en streaming, ver a otras personas que la escuchan habitualmente e incluso averiguar las "características de audio" de las canciones.

La aplicación también es práctica, ya que puedes desplazarte por los datos y luego hacer clic para abrir la canción, el álbum o el artista en el propio Spotify. Algunas cosas están bloqueadas tras un muro de pago premium, pero es sólo un pequeño pago único para acceder a todos los datos.

Si no te conformas con los aburridos gráficos y prefieres un poco de descaro con tus estadísticas de Spotify, no busques más allá de How Bad Is Your Streaming Music. Se trata de una aplicación que afirma estar impulsada por la IA y que analiza tus hábitos de escucha antes de juzgarte de forma divertida.

Es absurda y divertida y merece la pena echarle un vistazo si quieres reírte.

Moodify es algo diferente. Si quieres hacer algo con tus datos, en lugar de limitarte a mirar los gráficos, esta aplicación es interesante porque toma la canción que estás escuchando y crea una lista de reproducción completamente nueva basada en ella.

Moodify dice que utiliza la IA para crear estas listas de reproducción y tenemos que decir que los resultados son bastante impresionantes. Para acceder a ella, sólo tienes que visitar el sitio, iniciar sesión en Spotify y, a continuación, reproducir una canción en el propio Spotify y te recomendará una lista de reproducción que podrás añadir a tu cuenta para escucharla cuando quieras.

Spotify tiene muchos datos sobre el tipo de canciones que escuchas. Si la música es una pasión, es posible que te preguntes si tus amigos tienen gustos similares. MusicTaste.Space es interesante porque te permite comparar tus hábitos de Spotify con los de otros usuarios. Es ideal si quieres ver si tus hábitos de escucha coinciden con los de un amigo.

Ambos tendréis que iniciar sesión en Spotify a través de la cuenta y compartir un enlace para acceder a los datos, pero es una herramienta divertida para hacer algo diferente con las estadísticas estándar de Spotify.

La mayoría de estas aplicaciones necesitan acceso a tu cuenta de Spotify para poder acceder a los datos. Cuando termines, si no quieres que las aplicaciones sigan teniendo acceso, puedes eliminar fácilmente los permisos.

Dirígete al sitio web de Spotify e inicia sesión

Accede a la configuración de tu cuenta haciendo clic en tu foto de perfil en la parte superior derecha

Desplázate hasta "aplicaciones".

A continuación, selecciona "eliminar el acceso" en todo lo que ya no quieras utilizar

Escrito por Adrian Willings.