Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nos encantan nuestras listas de reproducción de Spotify, ya que son una excelente compañía mientras conducimos, hacemos las tareas domésticas, vamos al gimnasio o nos relajamos después de un largo día.

Sin embargo, a veces hay un grave desajuste de velocidad yDust in the Wind no nos motiva realmente para alcanzar una nueva marca personal.

Pues bien, resulta que clasificar una lista de reproducción por BPM es bastante fácil: incluso puedes filtrar las canciones que están por encima o por debajo de un determinado BPM. Es una herramienta estupenda para tener a tu disposición, ya que hace que la selección de las vibraciones perfectas sea tan fácil como unos pocos clics.

Así es como se hace:

Para empezar, vas a necesitar una lista de reproducción para clasificar en primer lugar. Puede ser una que ya hayas creado o una nueva, en cualquier caso, nuestros resultados saldrán como una lista de reproducción adicional al final.

Tenemos una lista de reproducción enorme llamada "Cosas buenas con las que me he tropezado" y, como puedes adivinar, sirve como un vertedero de canciones que nos gustan, de una multitud de géneros, estados de ánimo y velocidades. Es el tipo de lista de reproducción perfecto para filtrar por BPM, lo que nos permite crear una versión rápida, una lenta o incluso una que cambia gradualmente a medida que la lista de reproducción avanza.

En este ejemplo, vamos a crear una lista de reproducción optimista, ideal para hacer ejercicio. Así que querremos canciones que tengan más de 100 pulsaciones por minuto.

Lamentablemente, esta función no está integrada en la aplicación principal de Spotify, así que tendremos que visitar un sitio web externo para poder hacer la clasificación. Dirígete a la página web de Sort Your Music.

A continuación, inicia sesión con tu cuenta de Spotify haciendo clic en el botón "Iniciar sesión con Spotify".

Deberías ver una lista de tus listas de reproducción creadas y guardadas, y puedes elegir la que quieres ordenar.

Ahora deberías poder ver todas las canciones de tu lista de reproducción elegida, y tienes un montón de opciones más de lo habitual a la hora de ordenarlas. Estas opciones adicionales incluyen Energía, que da cuenta de lo enérgica que es una canción, Bailabilidad, lo fácil que es bailar y Valance, que es lo feliz o triste que suena una canción. ¡Cosas útiles!

Por supuesto, estamos aquí por el BPM, y tenemos dos casillas en la parte superior de la página que nos permiten establecer un BPM mínimo y uno máximo. Hemos elegido 100 como BPM mínimo y 200 como máximo, además de desmarcar BPM duplicado.

También hemos decidido ordenar la lista de reproducción por orden decreciente de bailabilidad, ya que los ritmos constantes deberían ser un buen compañero de entrenamiento, y no hay manera de que lleguemos al final de esta gigantesca lista de reproducción en una sola sesión.

Cuando estés satisfecho, haz clic en "Guardar como nueva lista de reproducción" en la esquina superior derecha.

En tu aplicación de Spotify, como por arte de magia, deberías ver tu lista de reproducción recién creada. Se llamará automáticamente algo así como "Lista de reproducción X ordenada por la disminución de X", pero puedes cambiarle el nombre como quieras, así como eliminar las canciones que no quieras.

Y ahí lo tienes, puede que no sea tan sencillo como hacer clic con el botón derecho en una lista de reproducción, pero es una herramienta muy útil y creemos que definitivamente vale la pena los pasos adicionales.

Escrito por Luke Baker.