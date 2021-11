Cómo ver letras de canciones en tiempo real en Spotify

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Spotify ha anunciado que está lanzando letras de canciones en tiempo real a nivel mundial. Anteriormente, solo ofrecía letras en ciertos países.

Aquí se explica cómo encontrar e incluso compartir letras en Spotify.

Spotify dijo que las letras estarán disponibles en la "mayoría" de su biblioteca de música. Musixmatch , que afirma tener letras de "más de 8 millones" de canciones, está impulsando la función de letras en tiempo real de Spotify. Spotify se asoció por primera vez con Musixmatch en 2016 para ofrecer letras de forma más limitada.

Las letras en Spotify son accesibles básicamente en todas las plataformas, incluidas iOS, Android, computadoras de escritorio, consolas de juegos y televisores inteligentes.

Abra la última versión de la aplicación móvil Spotify. Toque en "Vista en reproducción" en una canción. Mientras escucha, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Verás las letras de las pistas que se desplazan en tiempo real. Para compartir, toque el botón "Compartir" en la parte inferior de la pantalla de letras. Luego, seleccione la letra que desea compartir.

También puede seleccionar dónde desea compartirlo.

Abra la última versión de la aplicación de escritorio Spotify. Desde la barra "Now Playing", haz clic en el ícono del micrófono. A continuación, verá las letras de las pistas que se desplazan en tiempo real.

Abra la última versión de la aplicación Spotify TV. Abra la "Vista en reproducción" de una canción. Vaya a la esquina del "botón de letras" y seleccione si desea habilitar Letras. Una vez habilitado, verá la letra en la vista "Reproducción en curso".

No. La función de letras de Spotify está disponible tanto para oyentes gratuitos como premium.

Spotify ha ofrecido durante mucho tiempo "Behind the Lyrics" a través de una asociación con Genius. Está disponible en algunos mercados, como Japón, y muestra principalmente información de fondo sobre las canciones. Pero con el lanzamiento de letras a nivel mundial, Spotify le dijo a TechCrunch que está cerrando su función "Behind the Lyrics".

