(Pocket-lint) - Peloton se ha asociado con Spotify para ofrecer una selección de listas de reproducción "Curated by Peloton " dentro del Workout Hub del servicio de transmisión.

A partir del 3 de noviembre de 2021, los usuarios de Spotify obtendrán acceso a siete listas de reproducción de los instructores de Peloton. Algunos ejemplos incluyen Running by Peloton, Playlist de Tunde Oyeneyin y Strength by Peloton. Estas son listas de reproducción rotativas seleccionadas a mano diseñadas para complementar las clases de ejercicios. Mientras tanto, Spotify también ha introducido una herramienta "Find Your Instructor " para ayudar a los usuarios a descubrir qué instructor de Peloton se adapta mejor a sus gustos musicales.

Básicamente es una prueba que le hace algunas preguntas y analiza su comportamiento de escucha.

Spotify y Peloton comenzaron a colaborar por primera vez el año pasado, cuando Peloton presentó docenas de clases con canciones de las listas de reproducción de Spotify. Spotify también lanzó una función que permite a los usuarios de Peloton guardar canciones mientras juegan durante una clase. Ahora, Peloton se está expandiendo en esa asociación original, con 11 clases con canciones de algunas de las listas de reproducción populares de Spotify, incluidos Todays Top Hits , Door Knockers , Lofi Beats e Indigo .

