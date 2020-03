¿Qué es Spotify y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Spotify es un servicio de transmisión de música digital que le brinda acceso a millones de canciones, podcasts y videos de artistas de todo el mundo, como Apple Music y Amazon Music Unlimited .

Spotify es inmediatamente atractivo porque puede acceder a contenido de forma gratuita simplemente registrándose con una dirección de correo electrónico o conectándose con Facebook . Si no está interesado en las tarifas de suscripción mensual para Spotify Premium, o simplemente quiere sumergirse y probarlo, es fácil comenzar y no hay compromiso.

Puede encontrar las principales diferencias entre Spotify Free y Premium en nuestra función separada, pero como resumen rápido, la versión gratuita es compatible con anuncios, al igual que las estaciones de radio. Se puede acceder a la versión gratuita de Spotify desde una PC, computadora portátil y teléfono móvil, pero el servicio completo necesita una suscripción Premium de Spotify.

Comenzar a escuchar música en Spotify es fácil:

Visite el sitio web de Spotify y regístrese . Recomendamos registrarse en Facebook si tiene una cuenta, ya que le será más fácil encontrar y seguir amigos, ver lo que están escuchando y compartir canciones con ellos. Elige un nivel de suscripción . Recomendamos optar por Spotify Premium, ya que le brinda acceso a más funciones, es más flexible y se conectará con más dispositivos. Descargue e instale la aplicación gratuita de Spotify. Hay versiones para computadoras de escritorio y teléfonos iPhone / iPad y Android . Inicie sesión en su cuenta en esos dispositivos y escuche.

La configuración básica es bastante sencilla, pero hay mucho más para Spotify una vez que profundizas y se vuelve más inteligente cuanto más escuchas.

Si y no. Con Spotify Premium puedes configurar la música para que esté disponible "sin conexión", pero no es lo mismo que descargar música en el sentido tradicional. Por ejemplo, no puede intentar jugar el sistema descargando un álbum y luego cancelando su suscripción en una fecha posterior. Y no puede descargar las pistas para grabarlas en un CD o copiarlas en otros dispositivos.

La idea del modo fuera de línea de Spotify es permitirle tener acceso a su música favorita cuando intenta guardar datos móviles o viajar a un lugar donde el acceso a Internet puede no ser fácil.

Con Spotify Premium puedes tener hasta 10,000 canciones disponibles para escuchar sin conexión en hasta cinco dispositivos diferentes. La descarga de canciones, álbumes o listas de reproducción en Spotify también es simple, lo cual es genial. Simplemente cambie la palanca al lado de Descargar en el álbum que desea descargar para escuchar sin conexión. Alternativamente, haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y haga clic en "Descargar".

La cantidad de datos que quema Spotify dependerá de la calidad de transmisión que elija, más sobre esto en un minuto. Esta es una guía aproximada de la cantidad de datos que recibirá Spotify:

Una hora de reproducción de música utilizará alrededor de 50 MB de datos cuando la calidad se establezca en "normal".

Con una calidad normal, puede reproducir alrededor de 24 horas de música por alrededor de 1 GB de uso de datos.

Con alta calidad, se utilizará 1 GB en menos de 15 horas.

Con una calidad extrema, usará 1 GB de datos en 7 horas.

Utilizará muchos más datos con la reproducción de video.

Puede verificar y cambiar la calidad de la transmisión y descarga de canciones utilizando datos móviles en la configuración de su dispositivo.

Hay cuatro niveles diferentes de calidad de transmisión para Spotify. La transmisión se realiza en el formato Ogg Vorbis y utiliza las siguientes velocidades de bits para cada uno de los niveles de calidad:

Bajo a 24 kbps

Flujos normales a 96 kbps

Alta a 160 kbps

Flujos muy altos a 320 kbps

El nivel de calidad que use dependerá de sus preferencias y elecciones sobre el uso de datos, pero vale la pena señalar que Very High solo está disponible para suscriptores de Spotify Premium.

Registrarse en Spotify con Facebook o conectar su cuenta de Facebook en una fecha posterior le permitirá encontrar y seguir fácilmente a sus amigos y ver lo que están escuchando. El feed de actividad se muestra en el lado derecho del software de escritorio y es una excelente manera de captar amigos que escuchan la misma música que tú o se burlan de ellos en su última sesión de ABBA.

También puede usar la función de búsqueda dentro de la aplicación para encontrar amigos. Dirígete a tu perfil en la configuración y toca el botón "Buscar amigos", que te permitirá encontrar y seguir a más amigos o artistas.

Si no estás en Facebook o no quieres conectar tu cuenta de Facebook a Spotify, aún puedes encontrar y seguir amigos, puede que en algunos casos sea un poco más difícil.

Según Spotify, la mejor manera de encontrar y seguir a un amigo es usar el cuadro de búsqueda en el cliente de escritorio y usar este formato:

spotify: usuario: USERNAME

Copie esto y reemplace USERNAME con el nombre de su amigo. Si esto no funciona, pídale a su amigo que copie el enlace de su perfil directamente desde su página de perfil y se lo envíe. Alternativamente, pregunte si pueden compartir una de sus listas de reproducción públicas con usted. Si crearon la lista de reproducción, su nombre de usuario está contenido en la URL como un número:

https://open.spotify.com/user/1149074494/playlist/0sBC03hIa7vrUSUeX8S8KY

Puedes usar ese número para encontrarlos o hacer clic en su nombre en la lista de reproducción para seguirlos. Para obtener una guía más detallada sobre cómo encontrar amigos en Spotify, consulte el tutorial oficial de Spotify .

Crear una lista de reproducción es tan fácil como hacer clic derecho en una canción y hacer clic en "Agregar a la lista de reproducción" o hacer clic en los tres puntos al lado de una canción en la aplicación. Toma tus canciones favoritas y pégalas en una lista de reproducción para tu placer personal de escuchar. Una vez que comience, pronto descubrirá que está siguiendo listas de reproducción hechas por amigos o seleccionadas por artistas.

Spotify también es inteligente, cuanto más escuchas, más aprende el tipo de música que te gusta y eso tiene un impacto en la música que te presentará en el futuro. Cuando profundice en la sección "Inicio" de la aplicación, encontrará una serie de recomendaciones basadas en sus opciones de escucha recientes. Esto incluye artistas similares a los que ya ha estado escuchando, así como sus listas de reproducción " Discover Weekly ", " Release Radar ", "Top Songs of [year]" y "Family Mix", entre otras.

"Discover Weekly" es una lista de reproducción que Spotify actualiza automáticamente cada lunes e incluye una cantidad de canciones diferentes basadas en lo que has estado escuchando recientemente.

"Release Radar" es una selección de nuevas pistas de artistas que sigues. Vale la pena señalar aquí que si sigues a tus músicos favoritos, recibirás notificaciones y actualizaciones cuando también publiquen contenido nuevo.

"Family Mix" combina música escuchada por cualquier persona en una suscripción Premium for Family y puedes elegir entre Chill o Upbeat.

"Las mejores canciones de [año] son todas las canciones que más te han gustado en el año anterior.

Para descubrir nueva música, puede tocar en la pestaña "Inicio", donde encontrará muchas opciones, o puede ir a la pestaña "Buscar" para buscar contenido nuevo por categoría y género. Estas son excelentes maneras de descubrir nueva música que es similar a su gusto actual, pero que de otro modo no hubiera escuchado.

Uno de los beneficios obvios de Spotify es que si lo está utilizando en su teléfono, puede conectarse a una gran cantidad de dispositivos Bluetooth diferentes y transmitir su contenido de esa manera. Ya sea que eso signifique un receptor de audio doméstico, una unidad principal en su automóvil, auriculares Bluetooth o un altavoz conectado por Bluetooth, hay muchas posibilidades. Con Spotify Premium también puede aprovechar Spotify Connect.

Spotify Connect le permite reproducir su música a través de una variedad de diferentes dispositivos conectados a Wi-Fi, que incluyen todo, desde altavoces Wi-Fi hasta su televisor, Amazon Echo , Google Home, Chromecast , PC y mucho más.

Esto es genial porque significa que puedes escuchar tu música en más lugares y con más dispositivos. También le ofrece una opción sobre cómo controlar la música que se reproduce en su cuenta de Spotify. Por ejemplo, si está transmitiendo a los altavoces en su sala de estar usando su teléfono, puede usarlo como control remoto para ajustar el volumen, cambiar pistas o crear una lista de reproducción de fiesta mientras escucha.

¿Qué es Spotify Connect y por qué es importante?

Cómo controlar Sonos a través de Spotify

Si eres el orgulloso propietario de un altavoz doméstico inteligente como Google Home o Amazon Echo , escuchar tus canciones favoritas en Spotify también es muy sencillo. Todo lo que necesita hacer es configurar Spotify como su servicio de música principal dentro de la aplicación correspondiente, luego use su voz para ordenar a los altavoces que toquen lo que quiera.

Si tiene varios dispositivos, también puede aprovechar la funcionalidad de audio de varias habitaciones para transmitir canciones de Spotify en toda su casa. Conectar y crear grupos para estos dispositivos, luego transmitir música o una lista de reproducción a esos grupos con su voz es un asunto sencillo y uno de los aspectos más destacados de tener un altavoz inteligente con IA.

Aparentemente, Spotify ha llevado a cabo algunas investigaciones y ha encontrado que un gran porcentaje de dueños de mascotas toca específicamente canciones para sus mascotas.

Para ayudar a crear la experiencia auditiva perfecta para los dueños de mascotas, la compañía ha creado una herramienta para ayudarlo a crear una lista de reproducción de mascotas . Comenzar con esto también es fácil:

Visita el minisitio de listas de reproducción de Spotify Ingrese a su cuenta Haga clic para elegir su mascota, ya sea perro, gato, iguana, hámster o pájaro Elige un estado de ánimo y agrega información sobre tu mascota Agrega su nombre Haz clic para crear la lista de reproducción y comenzar a escuchar.

Estas listas de reproducción centradas en las mascotas se basan en su preferencia musical y solo satisfacen el estado de ánimo y la disposición de su mascota.

Spotify Kids es una aplicación diseñada específicamente para niños pequeños que forman parte de un hogar que ya tiene un plan Spotify Premium.

Esta aplicación atiende a niños que escuchan a partir de los tres años y está diseñada para ser "segura" y privada también. Como era de esperar, la música aquí es más interactiva con canciones largas, bandas sonoras de películas e incluso historias.

El contenido de escucha en esta aplicación también incluye melodías cuidadosamente seleccionadas por un equipo dedicado de editores para garantizar una excelente escucha para sus pequeños.

La aplicación también está diseñada para ser amigable para los niños para que sea atractiva y fácil de usar.

Todavía se está implementando, pero está disponible en varias regiones, incluidas Argentina, Brasil, México, Reino Unido, Australia, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda y más. Al igual que la aplicación principal de Spotify, Spotify Kids también está disponible para dispositivos Android e iOS .

Spotify Stations es otra aplicación separada que está disponible para descargar junto con la aplicación principal de Spotify.

Estaciones tiene como objetivo brindar a los oyentes un acceso fácil a listas de reproducción seleccionadas y una experiencia más parecida a la radio. También está diseñado para crear una experiencia de escucha que también hace estaciones basadas en sus hábitos de escucha.

Al igual que Spotify Kids, Stations está disponible para dispositivos iOS y Android .

Spotify viene en dos formas principales: gratis y Premium. Spotify Premium cuesta £ 9.99 / $ 9.99 al mes, que incluye acceso a funciones como transmisión sin publicidad, saltos ilimitados, transmisión de calidad extrema y Spotify Connect.

Si varias personas en su casa usan Spotify, puede considerar Premium for Family, que le da acceso a hasta seis personas a su propia cuenta única de Spotify con una sola factura. Todos los usuarios tienen que vivir en la misma dirección, por lo que no es un paquete para incluir a sus amigos, pero es una buena manera de dividir el costo.

A £ 14.99 / $ 14.99, Premium for Family no es mucho más que un precio estándar del plan Premium, por lo que es una inversión digna.

Para los estudiantes, hay un plan con descuento que cuesta solo £ 4.99 / $ 4.99 al mes.

Puedes usar Spotify gratis, pero sus características son limitadas. En el plan gratuito, la música se puede reproducir en modo aleatorio y puede saltar hasta seis veces por hora, cada hora. Spotify Radio no está disponible, pero puedes acceder a las listas de reproducción de Daily Mix .

Con el plan gratuito de Spotify, puede acceder a todas las listas de reproducción, descubrir nueva música y compartir canciones con amigos. También puede reproducir cualquier lista de reproducción, álbum o artista, pero solo en el modo Reproducción aleatoria.

Spotify es de uso gratuito en dispositivos móviles, computadoras de escritorio o tabletas, por lo que es accesible con facilidad, esté donde esté. Puede acceder a la versión gratuita utilizando la aplicación para teléfonos inteligentes, el software de escritorio o el sitio web.

El nivel Premium de Spotify le brinda acceso a todo, pero no obliga a los anuncios, ya sea que esté escuchando en computadoras de escritorio, dispositivos móviles o tabletas.

Los usuarios Premium pueden reproducir cualquier canción que quieran (a pedido), así como buscar y escuchar listas de reproducción, descubrir nueva música, crear y editar listas de reproducción, además de compartir música y listas de reproducción.

Los usuarios Premium también pueden omitir cualquier pista, escuchar sin conexión, escuchar música de alta calidad y usar la aplicación Spotify en su dispositivo móvil como control remoto de una computadora.

Spotify Codes es una característica de Spotify que permite a los usuarios compartir fácilmente música con amigos y familiares, así como su cuenta para que otros la sigan. Puede usarlo para generar un código único para una canción, álbum, lista de reproducción o su perfil, y luego hacer que otra persona escanee el código para compartirlo con su dispositivo y permitirle disfrutarlo o seguirlo.

Spotify Codes funciona en dispositivos iPhone y Android, para usarlo solo necesita hacer clic en el botón ... al lado de lo que desea compartir y verá una ventana emergente con el álbum, la canción o la lista de reproducción obra de arte y el código se encuentra debajo. Haga clic en ese código para hacer zoom para que la otra persona pueda escanearlo.

En el otro dispositivo, toque la pestaña de búsqueda en la parte inferior, luego toque la barra de búsqueda en la parte superior. Hay un icono de cámara en la esquina superior derecha, que si lo inicia, podrá escanear el código. Los códigos de Spotify están abiertos a todos.

Fuera de los códigos de Spotify, también puede compartir fácilmente canciones directamente de Spotify a través de una serie de plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Skype, Tumblr o simplemente un enlace directo para copiar un enlace utilizable a donde quiera en la web. Simplemente haga clic derecho en el escritorio o presione los tres puntos en el móvil en la canción, álbum, artista o lista de reproducción que desea compartir y seleccione el servicio apropiado.

Spotify publica regularmente actualizaciones de su servicio para ayudarlo a mejorar su experiencia auditiva. Esto incluye listas de reproducción personalizadas y viajes de descubrimiento para ayudarlo a ampliar sus horizontes musicales y encontrar nuevos artistas que probablemente disfrute.

Sin embargo, a veces, solo agregan listas extravagantes que muestran qué tan bien lo conocen según sus tendencias de escucha actuales. Time Capsule es un ejemplo de esta magia.

Esta es una lista de reproducción personalizada que selecciona alrededor de 60 pistas que habrías escuchado mientras crecías. Es una colección de canciones antiguas que te llenará de alegría nostálgica. Descubrimos que Time Capsule es bastante preciso, de hecho es aterrador, pero obviamente requiere que Spotify tenga un buen conocimiento práctico de su gusto musical, ¡así que escuche!

Spotify aprende lo que te gusta mientras lo usas. Cuanto más escuchas, más inteligente se vuelve. Este servicio de transmisión de música es brillante para este tipo de inteligencia. Las listas de reproducción automáticas se crean según sus preferencias.

Esto incluye listas de reproducción automatizadas como Summer Rewind, que presenta todas las canciones que más has escuchado en los últimos meses.

Las listas de reproducción de Daily Mix son ligeramente diferentes, son como una estación de radio que mezcla tus canciones favoritas con música similar que Spotify cree que disfrutarás. Múltiples listas de reproducción de Daily Mix están disponibles para los diferentes estilos o géneros de música que escuchas también. Estas mezclas individuales se siguen reproduciendo durante el tiempo que desee escuchar y pueden mejorarse si le gustan las canciones que le gustan o eliminan las que no le gustan.

Al igual que Discover Weekly, las listas de reproducción de Daily Mix son una excelente manera de descubrir nueva música que te encantará.

Escuchar en Spotify puede ser una experiencia social. Si ha conectado Spotify a su cuenta de Facebook, por ejemplo, sus amigos y familiares podrán ver lo que está escuchando y podrá compartir sus canciones favoritas con ellos.

Sin embargo, puede haber ocasiones en las que no desee que las personas sepan que está escuchando un determinado álbum o canción en repetición constante. Todos tenemos el placer culpable de que no necesitamos que el mundo lo sepa.

Spotify explica esto con un " modo de escucha privado " que puede activar desde la configuración de la aplicación, en Social, y con un clic rápido de un botón en el navegador del escritorio.

Spotify es más que un simple servicio de transmisión de música. Si tiene una cuenta de Spotify, también puede usarla para escuchar miles de podcasts diferentes que incluyen todo, desde comedia hasta deportes, estilo de vida, noticias y más.

Estos podcasts están disponibles tanto en la aplicación como en el navegador de escritorio y es fácil buscar y seguir sus podcasts favoritos y acceder a los últimos episodios donde quiera que esté.

Si decide que ya no desea su cuenta de Spotify, puede eliminarla. Sin embargo, vale la pena señalar que puede pasar de una cuenta Premium a una cuenta gratuita, por lo que si el costo es el problema, le recomendamos que lo considere primero.

Si aún desea eliminar su cuenta de Spotify, siga estos pasos:

Si esto no funciona, entonces también puedes probar este método: