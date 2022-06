Snap podría lanzar una suscripción de pago llamada Snapchat Plus

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Según se informa,Snap está probando una suscripción de pago llamada Snapchat Plus.

Según The Verge, Snapchat Plus te dará acceso anticipado a algunas funciones. Además, Alessandro Paluzzi, investigador de la aplicación de Twitter, se dio cuenta recientemente de que Snap está probando otras funciones para Snapchat Plus, como la posibilidad de anclar a uno de tus amigos como tu "mejor amigo número 1".

Según se informa, otras características incluyen:

Acceder a iconos exclusivos de Snapchat

Mostrar una insignia en tu perfil

Ver tu órbita con BFF

Ver la ubicación de tu amigo en las últimas 24 horas

Ver cuántos amigos han vuelto a ver tu historia

Paluzzi mostró que el precio de Snapchat Plus figura actualmente como 4,59 euros al mes y 45,99 euros al año (unos 4,84 dólares).

Snapchat es una aplicación móvil para dispositivos Android e iOS. Coloquialmente, la app suele ser llamada Snap por sus usuarios. Por su parte, el desarrollador de Snapchat es una empresa pública que también se llama Snap, de forma confusa. La propia empresa afirma ser una compañía de cámaras. (Como tal, crea otros productos, incluyendo hardware, como las Snapchat Spectacles). Se llame como se llame, Snap está dirigida por su cofundador Evan Spiegel.

Uno de los conceptos centrales de la aplicación móvil es que cualquier foto, vídeo o mensaje -también conocido como snap- que se envíe por defecto se pone a disposición del receptor sólo durante un breve periodo de tiempo antes de que sea inaccesible. Esta naturaleza temporal o efímera de la aplicación se diseñó originalmente para fomentar un flujo de interacción más natural.

Escrito por Maggie Tillman.