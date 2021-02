Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Snap está introduciendo una nueva característica de seguridad, o la llamada "información sobre herramientas". Se llama Friend Check Up.

Básicamente, cuando te haces amigo de alguien en Snapchat , lo estás abriendo a tus historias e incluso a tu ubicación, dependiendo de tu configuración, por supuesto. Pero con la nueva función Friend Check Up, Snap quiere asegurarse de que todas las personas con las que eres amigo en su plataforma sea alguien con quien realmente quieras hacerte amigo y que te den acceso a ti y a tus publicaciones.

"En el Día de Internet más seguro, vamos un paso más allá al anunciar ... Friend Check Up que pedirá a los Snapchatters que revisen sus listas de amigos y se aseguren de que estén formadas por personas con las que todavía quieren estar conectados", explicó Snapchat.

Solo piensa en las muchas veces que has visto a un seguidor y no tenías idea de quiénes son o cuándo se hicieron amigos contigo. Ahora puedes remediar eso con Friend Check Up, que Snap dijo que se implementará globalmente en Android "en las próximas semanas" y en dispositivos iOS "en los próximos meses". Aparecerá como una notificación de recordatorio en la pantalla de tu perfil, como se ve a continuación.

Recuerde, siempre puede recortar a sus amigos sin Friend Check Up. Simplemente ve a tu perfil y toca Mis amigos. Desde allí, puede eliminar a un amigo tocando y manteniendo presionado su nombre hasta que aparezcan las opciones Bloquear / Eliminar.

Para obtener más consejos y trucos de Snapchat, consulte la guía de Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.