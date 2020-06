Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Snap ha concluido su discurso de apertura de la Cumbre de socios, donde anunció varias características nuevas para Snapchat , así como actualizaciones de plataforma, acuerdos de asociación y nuevos esfuerzos de integración. Todo, desde AR hasta el bienestar, fue tocado durante el evento. Aquí hay un resumen de todos los anuncios que importan, incluida una explicación de todo lo nuevo que llega a la aplicación móvil Snapchat.

Snap transmitió la Cumbre de Socios 2020 el 11 de junio a las 9:45 a.m. PT. Los ejecutivos de toda la compañía mostraron nuevas características del producto y anunciaron nuevas asociaciones en el único evento. La segunda cumbre anual se estableció originalmente para principios de abril, pero fue pospuesta por la pandemia COVID-19. Snap dijo que las sesiones de video de inmersión profunda estarán disponibles públicamente después de la conferencia magistral.

Snap anunció nuevas herramientas de navegación que llegarán a Snap en Snap Partner Summit 2020, que incluyen una barra de acción, Lugares en el mapa de Snap, Temas para nuestra historia y Respuestas de la historia. También anunció nuevas experiencias de AR, como creaciones de SnapML para Lens Studio, lentes locales compartidos y la capacidad de identificar plantas y más con un escaneo. Snap también anunció nuevos contenidos Discover y Snap Originals.

Hay una nueva sección Happening Now en Discover que también destaca noticias, clima y horóscopos. Otros anuncios incluyen una lista de esfuerzos de bienestar, como el centro de recursos Here For You en los perfiles. También hay una serie de actualizaciones de la plataforma, desde nuevas experiencias HTML5 en el chat (llamadas Snap Minis) hasta avatares 3D de Bitmoji en juegos de terceros. Echa un vistazo a los detalles a continuación.

Snap presenta una nueva forma de navegar por Snapchat, así como nuevas características para el Mapa y las Historias de Snap.

Snapchat tiene un nuevo elemento de barra de acción, que Snap dijo que está diseñado para proporcionar "navegación de nivel superior" desde el momento en que abre la aplicación móvil Snapchat. Se supone que también cambia contextualmente según lo que estás haciendo o viendo.

Snap Map, una función de mapa que muestra lo que tus amigos de Snapchat están haciendo y resalta las historias de la comunidad de Snapchat, está recibiendo una actualización que agregará lugares. Esto facilita la búsqueda de lugares populares en todo el mundo.

Un perfil de lugar incluye instantáneas de la ubicación, la dirección, el horario de atención y las reseñas de TripAdvisor y Foursquare. También podrás pedir comida en Places, a través de Postmates, DoorDash y Uber Eats, a partir de pronto en los EE. UU.

Nuestra historia es donde los usuarios de Snapchat pueden enviar sus instantáneas y videos sobre los eventos que ocurren a su alrededor, y otros usuarios pueden verlo globalmente. El equipo de Snapchat los clasifica para capturar el evento local. Snap dijo que se comparten más de tres millones de instantáneas por día con Our Story. Ahora, hay una nueva forma de usar una etiqueta de tema o enviar su complemento a un tema de la comunidad.

Los temas de ejemplo incluyen Life Hacks o Oddly Satisfying. También podrá navegar por las páginas de temas para explorar más instantáneas.

Snap dijo que está implementando Story Replies para facilitar la comunicación con las Snap Stars que estás siguiendo ". Estos creadores y celebridades pueden convertir tus Story Resplies en calcomanías y agregarlas a sus historias para cosas como preguntas y respuestas sesiones

Snap anunció nuevas lentes y experiencias de realidad aumentada para desarrolladores, creadores y usuarios cotidianos de Snapchat.

El principal producto AR de Snap consiste en lentes hechas por el propio equipo de diseño de Snap y una comunidad global de creadores. Los desarrolladores y creadores utilizan la aplicación de escritorio gratuita de Snap, Lens Studio, para construir y distribuir estas experiencias de AR en Snapchat.

Snap está actualizando Lens Studio con nuevas características, que incluyen algo llamado SnapML, que permite a cualquier desarrollador usar sus propios modelos de aprendizaje automático para potenciar los lentes. En otras palabras, los desarrolladores pueden crear sus propias lentes con redes neuronales que han entrenado.

Snap dijo que se está asociando con Wannaby, Prisma, CV2020 y otros en las primeras "creaciones de SnapML".

Snap está previsualizando las lentes locales, una nueva característica, que según dice permite "un mundo AR persistente y compartido construido justo encima de su vecindario". Pronto, los usuarios de Snapchat podrán usar lentes locales para ingresar juntos a un espacio virtual y "decorar edificios cercanos con pintura colorida".

Los usuarios de Snapchat pueden "presionar y mantener" en la pantalla de la cámara para desbloquear lentes relevantes en función de lo que ve la cámara.

Para mejorar esta función, Snap se ha asociado con PlantSnap para que la cámara Snapchat pueda identificar el 90% de todas las plantas y árboles conocidos. También se asocia con Dog Scanner, lo que permite que la cámara reconozca casi 400 razas. Por último, a finales de este año, gracias a Yuka, Snapchat agregará un escáner de nutrición, que proporciona una calificación sobre la calidad de los ingredientes en muchos alimentos envasados.

Snap no proporcionó muchos detalles, pero un video promocional para sus nuevas actualizaciones basadas en AR indicó que los usuarios podrán activar un "Lens Voice Scan" para aplicar ciertas lentes. En un ejemplo, Snap mostró a una mujer pidiéndole a Snapchat que se volviera el cabello rosado, y eso fue exactamente lo que hizo.

Actualizaremos esta publicación cuando sepamos más.

Snap describe Discover como una plataforma "cerrada y curada". Pero es básicamente una sección en Snapchat donde puedes ver programas originales de formato corto. Snap dijo que más de la mitad de la población de la Generación Z de Estados Unidos mira Snap Originals. Más de 35 millones de usuarios de Snapchat, por ejemplo, han visto Will From Home, un nuevo Snap Original donde Will Smith comparte su experiencia de quedarse en casa.

Snap está anunciando nuevas asociaciones diseñadas para aumentar la cantidad de contenido informativo y entretenido disponible para ver en la sección Descubrir de Snapchat. Disney, ESPN, NBCUniversal, ViacomCBS, la NBA y la NFL han firmado nuevos acuerdos multianuales con Snap que darán como resultado nuevos programas y programación original (también conocida como Snap Originals) para Discover.

Snap también se ha asociado con creadores como el fundador y CEO de Laugh Out Loud Kevin Hart, la escritora y directora Catherine Hardwicke, el actor y productor Anthony Anderson, y Bunim / Murray Productions. Algunos de sus nuevos Snap Originals se estrenarán durante el próximo año e incluirán "series sin guión, docuseries basadas en personajes y dramas y comedias con guiones".

Uno de los nuevos espectáculos está destinado a "ayudar a desmitificar la salud mental". Llamado Entrenador Kev, está producido por Laugh Out Loud y presenta al comediante y productor Kevin Hart compartiendo positividad y sabiduría, "para cualquiera que aspire a vivir su mejor vida". Se estrenará a finales de este año.

Snap presenta una función de noticias en Discover, llamada Happening Now, para que los usuarios puedan consumir más noticias de última hora a través de la aplicación Snapchat. Snap dijo que más de 125 millones de personas vieron noticias en Snapchat hasta ahora en 2020, y que Happening Now convierte estas historias, ya sea política, entretenimiento, deportes, etc., en un nuevo "formato fácil de consumir personalizado para dispositivos móviles".

Snap se ha asociado con varios editores para proporcionar contenido para Happening Now, incluidos The Washington Post, Bloomberg, Reuters, NBC News, ESPN, NowThis, E! Noticias y Noticias de BuzzFeed. También servirá Snaps enviados públicamente por usuarios globales. Además, verá un clima personalizado de AccuWeather (completo con Bitmoji) y horóscopos de Sanctuary.

Snap anuncia nuevas características diseñadas para educar y apoyar a los usuarios que luchan con su propio bienestar. Snap encuestó a sus usuarios y descubrió que, cuando experimentan estrés y ansiedad, "sus amigos son las primeras personas a las que recurren cuando necesitan ayuda, más que profesionales o incluso sus padres". Por lo tanto, ofrece recursos preventivos de bienestar para los usuarios y sus amigos.

Snap se asoció con Headspace, un servicio guiado de meditación y atención plena. Como parte de otra nueva característica, llamada Snap Minis, que permite a los desarrolladores ofrecer sus propias mini experiencias en Snapchat, en las próximas semanas habrá un nuevo Headspace Mini que dará a los usuarios de Snapchat acceso a las meditaciones y prácticas de mindfulness de Headspace. Todo esto sucede directamente en un chat.

Snapchat tiene una herramienta de informes en la aplicación que permite a los usuarios de Snapchat alertar a Snap cuando les preocupa que sus amigos corran el riesgo de autolesionarse, y luego notificará a ese amigo de cualquier ayuda disponible. Snap está actualizando esta experiencia para que los usuarios de Snapchat puedan conectarse inmediatamente con los servicios de emergencia, o pueden enviar un mensaje a la Línea de texto de crisis o hablar con la Línea directa nacional de prevención del suicidio.

Snapchat está lanzando una nueva notificación de seguridad que incita a los usuarios de Snapchat a revisar su lista de amigos y reforzar su privacidad.

Snap tiene una nueva herramienta de salud mental, llamada Here For You , que forma parte de la función de búsqueda integrada de Snapchat. Está diseñado para mostrar "recursos de seguridad" de expertos en salud mental, incluidos los expertos locales, cuando busca ciertos temas, como ansiedad, depresión, estrés, dolor, pensamientos suicidas y acoso escolar. Ahora, Snap está agregando un nuevo Centro Here For You en los perfiles de los usuarios de Snapchat.

Finalmente, Snap anunció una serie de nuevas actualizaciones y asociaciones en sus SnapKit, Snap Games, Bitmoji y otras plataformas. SnapKit incluye herramientas que permiten a los desarrolladores integrar algunas de las mejores características de Snapchat en sus aplicaciones. Mientras tanto, Snap Games es el ecosistema de minijuegos de juegos de Snap que puedes iniciar desde conversaciones. Luego está el Snap Minis que discutimos anteriormente.

Estas son solo algunas de las plataformas y ecosistemas de Snap. Aquí hay un vistazo a las novedades en todos ellos.

Snap Minis son experiencias HTML5 diseñadas para ser utilizadas en conversaciones en Snapchat. Aquí hay algunos de los Minis anunciados hasta ahora:

Coachella: coordina y planifica tu cartel del festival con tus amigos.

Espacio de cabeza: medite y envíe mensajes alentadores con amigos necesitados.

Hagámoslo: ¿Necesitas tomar una decisión grupal? Este Mini te ayuda a elegir tu próximo movimiento.

Entradas de cine: elija un horario de espectáculos en un teatro y seleccione asientos juntos.

Maestro de predicción: preguntas oportunas sobre todo: vea qué amigos son psíquicos.

Saturno: comparta y compare sus horarios de clases con otros estudiantes.

Tembo: crea mazos de tarjetas con amigos en Snapchat, para ayudar a estudiar.

Snap está presentando Camera Kit para desarrolladores para que puedan llevar las capacidades de cámara y AR de Snapchat a sus propias aplicaciones. Snap dijo que, a través del Kit de cámara, las lentes creadas con Lens Studio ahora pueden vivir en su aplicación y Snapchat. Aquí hay socios que planean usar Camera Kit:

Aplicación MLB Ballpark: podrás interactuar con equipos y mascotas en AR.

Nike: las lentes Snapchat en una nueva aplicación de bienestar permitirán respuestas en video y duetos.

Escuadrón: los usuarios del escuadrón podrán agregar lentes divertidos mientras miran videos juntos.

Triller: la comunidad de Triller podrá interactuar con lentes inspiradas en artistas.

Como una actualización del Kit creativo de Snapchat, Snap presenta lentes dinámicos, lo que permite a los desarrolladores llevar información en tiempo real de sus aplicaciones a los lentes. Los usuarios también podrán compartir lentes a Snapchat desde aplicaciones, incluidas Houseparty, Nike y Yahoo! Deportes de fantasía

Snap está lanzando una nueva iniciativa llamada Bitmoji para juegos. Trae avatares 3D de Bitmoji a juegos de terceros, por lo que los usuarios pueden jugar como sus Bitmoji en varios títulos en cualquier plataforma, incluidos dispositivos móviles, PC y consolas. Tenga en cuenta que Snap compró Bitmoji hace años y ha ofrecido a sus usuarios la posibilidad de enviar pegatinas y otras animaciones lindas con sus avatares personalizados de Bitmoji.

Algunos de los títulos compatibles con Bitmoji for Games en el lanzamiento incluyen:

Perfect Master 3D (Gismart)

Scrabble GO (Scopely)

SingHeads (Dream Reality Interactive)

Super Brawl Universe (Nickelodeon y Playsoft)

Uno! (Mattel)

Vudú

Water Shooty (Rollic and Tiplay Studio)

Snap ha anunciado una nueva lista de juegos de sí mismo, así como de socios nuevos y existentes:

Bitmoji Paint (Snap): únete para contribuir a un collage masivo.

Bumped Out (Zynga): controla los vehículos e intenta sacar a tus amigos de una isla.

Cuestionarios de amigos (cierre del juego): comparta cuestionarios y descubra quién obtiene los puntajes más altos.

Nordeus: Conviértete en un campeón de fútbol.

Quiz Party (Mojiworks): prueba tus conocimientos en categorías con tus amigos.

Ready Set Golf! (PikPok): un juego de minigolf en el que los jugadores usan su ingenio y reflejos.

Sling Racers (Madbox): balancea, toca para enganchar y salta en este juego multijugador en tiempo real.

Snow Time (Funday Factory): golpea las laderas con tu Bitmoji.

Super Snappy Bowling (NOWWA): juego de bolos multijugador en tiempo real.

Mira el blog de Snapchat para más detalles.