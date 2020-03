Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Snap está lanzando una nueva herramienta de salud mental, llamada Here For You, que forma parte de la función de búsqueda integrada de Snapchat .

Originalmente presentado el mes pasado , Here for You está diseñado para brindar "apoyo proactivo en la aplicación" a los Snapchatters que puedan estar experimentando una crisis de salud mental o emocional. También es útil para cualquier persona que quiera aprender más sobre estos problemas y ayudar a otros que se ocupan de ellos. Se suponía que Here For You se lanzaría durante esta primavera y verano, pero ahora se activará en medio de la pandemia de coronavirus .

Here For You está diseñado para mostrar "recursos de seguridad" de expertos en salud mental, incluidos expertos locales, cuando busca ciertos temas, como ansiedad, depresión, estrés, pena, pensamientos suicidas y acoso escolar. Hay un tema específico de COVID-19, por ejemplo, completo con información del Ad Council, la Organización Mundial de la Salud, los CDC, Crisis Text Line, el NHS y otros.

Snap, la compañía detrás de Snapchat, se asoció con estos expertos para crear contenido específicamente relacionado con el coronavirus. En un comunicado , Snap dijo que Here For You está "informado por estudios" que muestran que conectarse con otros es la mejor defensa contra los "sentimientos de soledad y ansiedad".

Abre la última versión de la aplicación móvil Snapchat. A menos que sea un nuevo usuario que primero tiene que registrarse, debería ver la cámara. Busque el botón Buscar (icono de lupa) en la parte superior y tóquelo. Ahora, comience a escribir en el campo Buscar. Intenta buscar "coronavirus".

La función de búsqueda dentro de la aplicación Snapchat para iOS y Android lo ayudará a encontrar amigos, recuerdos guardados, lentes, historias de editores y ahora recursos Here For You. Simplemente escriba un tema relacionado con la salud mental o incluso el coronavirus, y luego verá las sugerencias Aquí para usted.

Snap espera que Here For You se lance a todos los usuarios de Snapchat la próxima semana (finales de marzo de 2020).