(Pocket-lint) - La herramienta de salud mental de Snap, llamada Here For You, quiere que sepas que siempre hay alguien a tu disposición.

Presentado originalmente el año pasado, Here for You está diseñado para brindar "soporte proactivo en la aplicación" a los Snapchatters que puedan estar experimentando crisis emocionales o de salud mental. También es útil para cualquier persona que desee aprender más sobre estos problemas y ayudar a otras personas que están lidiando con ellos. Here For You se anunció antes de la pandemia de coronavirus , y luego se implementó temprano para ayudar a las personas a lidiar con todos los efectos del aislamiento.

Here For You está diseñado para mostrar "recursos de seguridad" de expertos en salud mental, incluidos expertos locales, cuando busca ciertos temas, como ansiedad, depresión, estrés, dolor, pensamientos suicidas y acoso. Hay un tema específico de COVID-19, por ejemplo, completo con información del Ad Council, la Organización Mundial de la Salud, los CDC, Crisis Text Line, el NHS y otros. Snap, la compañía detrás de Snapchat, se asoció con estos expertos para crear contenido específicamente relacionado con el coronavirus.

En un comunicado , Snap dijo que Here For You está "informado por estudios" que muestran que conectarse con los demás es la mejor defensa contra los "sentimientos de soledad".



La función de búsqueda dentro de la aplicación Snapchat para iOS y Android lo ayudará a encontrar amigos, recuerdos guardados, lentes, historias de editores y, ahora, recursos Here For You. Simplemente escriba un tema relacionado con la salud mental, como depresión, suicidio o incluso simplemente "triste", y luego verá sugerencias de Aquí para usted relacionadas con el tema que está buscando. También verá recursos relacionados con la pandemia, si busca cosas como coronavirus o COVID-19. También puede suscribirse a Here For You para recibir actualizaciones periódicas.

Abra la última versión de la aplicación móvil Snapchat. A menos que sea un usuario nuevo que deba registrarse primero, debería ver la cámara. Busque el botón Buscar (icono de lupa) en la parte superior y tóquelo. Ahora, comience a escribir en el campo de búsqueda. Escriba "Aquí para usted" para buscar la función y suscribirse, o escriba palabras relacionadas con las crisis de salud mental o la pandemia que aparecerán aquí para el contenido relacionado con el término de búsqueda.

Escrito por Maggie Tillman.