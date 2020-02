Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Snapchat se ha asociado con el Banco de Inglaterra, la Galería Nacional y el Tate para crear un filtro que anime la nueva nota de £ 20 que entra en circulación hoy.

Todo lo que necesita es la nueva nota de £ 20, Snapchat instalado en un teléfono inteligente y el Snapcode a continuación, y puede ver The Fighting Temeraire de Turner y su autorretrato cobrar vida en la nueva moneda utilizando la realidad aumentada.

Si no puede encontrar una de las nuevas notas, también puede dirigirse a The National Gallery en Trafalgar Square en Londres, donde se exhibirá una en la Sala 34, junto con el Snapcode para que use allí y luego.

La nota de polímero presenta a uno de los mejores artistas del Reino Unido, JMW Turner, en la parte trasera por primera vez, con su autorretrato de 1799 y The Fighting Temeraire entre sus obras más importantes.

Para usar el lente Turner AR de £ 20, abra Snapchat, apunte la cámara hacia el Snapcode a continuación, presione y mantenga presionado el Snapcode para desbloquear el lente AR, desplace el cursor sobre la nueva nota y vea cómo se transforma.

"El lanzamiento de las nuevas £ 20 dará como resultado que las pinturas de Turner se encuentren entre las obras de arte más ampliamente distribuidas en el Reino Unido, tal vez incluso en el mundo. Queremos asegurarnos de que se aliente a los Snapchatters a tomar nota, mirar el efectivo en su billetera y aprecio estas grandes pinturas. Espero que esta asociación ayude a presentar a una generación completamente nueva a uno de los mejores pintores de Gran Bretaña ".