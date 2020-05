¿Qué es Samsung Money, cómo obtenerlo y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Samsung está desarrollando una tarjeta de débito. Llamado Samsung Money por SoFi, es una tarjeta de débito tanto física como digital. Se supone que funciona directamente con la aplicación Samsung Pay existente y funciona como una cuenta de administración de efectivo.

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

En mayo de 2020, Samsung anunció que planea lanzar una tarjeta de débito en asociación con la compañía de finanzas personales SoFi. Esa tarjeta se llamará Samsung Money. Está destinado a rivalizar con la tarjeta de crédito de Apple , Apple Wallet, que también es una tarjeta física y una tarjeta digital, pero funciona con Apple Wallet. Tenga en cuenta que Samsung tiene su propia billetera móvil y aplicación de pagos, Samsung Pay.

Samsung Money es solo una extensión de la plataforma Samsung Pay. En una publicación de blog , Sang Ahn, vicepresidente y gerente general de Samsung Pay, dijo que Samsung también está trabajando para lanzar la tarjeta (una Mastercard emitida por The Bancorp Bank) respaldada por una cuenta de administración de efectivo.

Samsung describió a Samsung Money como una nueva forma de permitirle "ahorrar, gastar y ganar, todo en un lugar seguro".

Podrá usar la tarjeta de débito Samsung Money a través de la aplicación Samsung Pay una vez aprobada y antes de que su tarjeta física llegue por correo. Deberá usar la aplicación Samsung Pay para verificar su saldo, revisar compras, congelar su tarjeta y alertar sobre compras fraudulentas.

Las compras realizadas con la tarjeta Samsung Money ganarán puntos Samsung Rewards, que pueden canjearse por compras de Samsung.

Samsung dijo que las cuentas de Samsung Money estarán aseguradas por la FDIC por hasta $ 1.5 millones (la mayoría de las tarjetas de débito tienen una garantía de $ 250,000).

Presumiblemente, podrá pagar con su tarjeta Samsung Money digital en cualquier lugar donde Samsung Pay sea aceptado en los EE. UU. En cuanto al Samsung Money físico, funciona en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de crédito, gracias al respaldo de MasterCard. Y, gracias a la asociación SoFi, podrá usar Samsung Money en 55,000 cajeros automáticos en toda la red de cajeros automáticos de Allpoint sin ningún cargo.

1/3 Samsung Money

Samsung dijo que Samsung Money no cobrará tarifas de cuenta en el lanzamiento, y que no presentará "mayor interés" en comparación con el promedio nacional. No hay cargos si también usa Samsung Money en 55,000 cajeros automáticos en la red de cajeros automáticos Allpoint. Sin embargo, la compañía aún no ha proporcionado información específica sobre tarifas, y su jerga legal sugiere que su estructura de tarifas podría cambiar en la función.

Samsung Money contará con la integración de la aplicación Samsung Pay, lo que significa que podrá solicitar la tarjeta directamente desde la aplicación Samsung Pay. Mientras tanto, los clientes interesados pueden suscribirse a la lista de espera ahora en el sitio web de Samsung aquí .

Samsung Money estará disponible más adelante en los EE. UU. En algún momento de este verano.