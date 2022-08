Cómo transmitir en Discord: Comparte tu juego con tus amigos

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si no quieres transmitir al público y salir en vivo en YouTube, Facebook o Twitch, pero aún quieres que tus amigos vean lo que estás haciendo, entonces Discord es una opción.

Discord no es sólo una plataforma para el chat de voz y la mensajería. También tiene muchos otros usos, incluyendo la transmisión de tu juego para que tus amigos puedan ver fácilmente lo que estás haciendo.

Esto es perfecto si estás jugando un juego que no tiene un modo de espectador o quieres mostrar lo que estás haciendo en un juego particular, aplicación o simplemente en Windows en general.

En primer lugar, es importante saber que la mejor manera de transmitir en Discord es a través de un servidor. Puedes iniciar una llamada de voz con tus amigos en Discord y luego transmitir tu pantalla de esa manera, pero hacerlo a través de un servidor te permitirá compartir tu pantalla con más amigos de forma rápida y sencilla.

Ya hemos escrito antes sobre cómo iniciar tu propio servidor de Discord y cómo unirte a un servidor de Discord que ha creado otra persona. Así que te recomendamos que lo leas si aún no sabes lo básico.

El siguiente paso es unirse a un canal de voz. Tienes que estar en un canal de voz para poder empezar a transmitir.

Busca los canales de voz en el menú de la izquierda y haz clic para unirte al correcto. Una vez que te hayas unido, verás que las opciones cambian en la parte inferior izquierda de la aplicación, cerca de tu nombre.

Las opciones incluyen ahora un botón para vídeo (que te permite transmitir tu cámara) y otro para "pantalla" que te permite transmitir tus aplicaciones, juegos o escritorio.

Suponemos que tu objetivo es transmitir un juego en lugar de tu cámara web.

Los pasos son:

Haz clic en "pantalla" en la parte inferior izquierda de la aplicación

Haz clic en el juego de la lista de aplicaciones que aparece

Comprueba el canal al que estás transmitiendo

Pulsa para ajustar la calidad de la transmisión, incluyendo la resolución y la velocidad de los fotogramas

Pulsa para "ir en directo".

Una vez que hayas hecho esto, estarás en directo en el canal de voz. La gente puede hacer clic para ver la transmisión y, por lo general, al hacerlo se arrastrará al canal de voz contigo.

En la parte inferior de la pantalla verás un mensaje que dice lo que estás transmitiendo justo encima de tu imagen de perfil. Puedes elegir terminar la transmisión haciendo clic en la pantalla con la x en el medio al lado de eso.

Si tienes una configuración multimonitor o si tienes problemas para transmitir tu juego en Discord, puedes elegir transmitir tu "pantalla" en su lugar.

Para ello, sigue los mismos pasos que para transmitir un juego o una aplicación, pero elige la opción de la pantalla. Sin embargo, debes saber que esto transmitirá cualquier cosa en tu pantalla elegida y eso podría revelar cosas que no quieres. Lo que no sería ideal si estás en un servidor público con gente que no conoces.

Escrito por Adrian Willings.