¿Qué es Nvidia Broadcast y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Recientemente, Nvidia cautivó al mundo de los juegos de PC con la revelación de las últimas y mejores tarjetas gráficas de su serie RTX 3000 .

Junto con ese anuncio, Nvidia también reveló una aplicación diseñada para ayudar a mejorar la calidad de sus transmisiones de video de forma gratuita.

Esta aplicación, conocida como Nvidia Broadcast, está diseñada con inteligencia artificial para mejorar sus transmisiones en vivo y videollamadas de varias maneras. Esto incluye eliminar el ruido de fondo de su micrófono, aplicar fondos virtuales sin una pantalla verde y mantenerlo automáticamente en el marco.

Nvidia Broadcast es, en teoría, el sueño de todo streamer. Esta es una aplicación diseñada para mejorar el contenido que está creando sin la necesidad de gastar dinero extra en hardware más sofisticado.

Usando su micrófono y cámara web actuales, Nvidia Broadcast esencialmente puede mejorar su captura de voz y hacer que sus esfuerzos de transmisión en vivo parezcan más profesionales.

Nvidia Broadcast ofrece tres características principales que incluyen:

Encuadre automático: con inteligencia artificial, la aplicación puede rastrear sus movimientos, lo que significa que lo seguirá por la habitación si se mueve dentro del campo de visión. Nvidia dice que esto es como tener tu propio camarógrafo y te asegura que siempre estarás en el centro de la acción.

con inteligencia artificial, la aplicación puede rastrear sus movimientos, lo que significa que lo seguirá por la habitación si se mueve dentro del campo de visión. Nvidia dice que esto es como tener tu propio camarógrafo y te asegura que siempre estarás en el centro de la acción. Fondos virtuales y desenfoque: Nvidia Broadcast ofrece la capacidad de ajustar el fondo de la vista de su cámara de una manera similar a lo que probablemente ya haya visto con Zoom, Skype y otras aplicaciones. En un nivel básico, simplemente puede desenfocar su fondo, pero también agrega fondos virtuales personalizados e incluso crea efectos de pantalla verde sin una pantalla verde. Por lo tanto, superponga la transmisión de su cámara sobre las imágenes del juego sin tener que preocuparse por las pantallas verdes.

Nvidia Broadcast ofrece la capacidad de ajustar el fondo de la vista de su cámara de una manera similar a lo que probablemente ya haya visto con Zoom, Skype y otras aplicaciones. En un nivel básico, simplemente puede desenfocar su fondo, pero también agrega fondos virtuales personalizados e incluso crea efectos de pantalla verde sin una pantalla verde. Por lo tanto, superponga la transmisión de su cámara sobre las imágenes del juego sin tener que preocuparse por las pantallas verdes. Eliminación de ruido: esta aplicación también incluye una versión mejorada de RTX Voice, que utiliza IA para eliminar activamente el ruido ambiental y de fondo de su micrófono. Ya sean perros ladrando en la distancia o el zumbido de su aire acondicionado, Nvidia Broadcast promete hacer su voz más clara y su transmisión más profesional.

Nvidia dice que Broadcast está diseñado para ser una aplicación universal que funcionará con todo lo que esperas, ya sea software de transmisión como OBS Streamlabs o aplicaciones de videoconferencia como Zoom , Teams o Skype. También podrás usarlo con Discord y más.

Por lo tanto, no es solo para jugadores o para transmisiones en línea, sino que generalmente se puede usar para mejorar la apariencia y el sonido en la web.

Como era de esperar, Nvidia Broadcast está diseñado para funcionar con tarjetas gráficas Nvidia RTX. Sin embargo, eso no se refiere solo a la serie 3000.

La compañía dice que funcionará con cualquier tarjeta gráfica GeForce RTX, TITAN RTX o Quadro RTX. Sin embargo, obtendrá la mejor experiencia con las últimas tarjetas gráficas, gracias a Tensor Core y las mejoras de optimización de software.

Si no tiene una GPU RTX, no se preocupe porque no todo está perdido. Nvidia también ha actualizado RTX Voice para que funcione también con tarjetas gráficas GTX más antiguas. Por lo tanto, al menos puede mejorar la calidad de su micrófono incluso si no puede aprovechar todos los demás beneficios que ofrece Nvidia Broadcast.

La aplicación Nvidia Broadcast aún no está lista para uso público, pero Nvidia dice que estará disponible más adelante en septiembre .

Escrito por Adrian Willings.