Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Netflix está introduciendo una nueva función en su aplicación móvil que, una vez que haya optado por participar, descargará automáticamente programas y películas según su historial de visualización. Llamado Descargas para usted, se lanza a nivel mundial a partir del 22 de febrero de 2021 para usuarios de Android.

Hace unos años, Netflix lanzó una función llamada Descargas inteligentes , para que cuando termine de ver un episodio descargado, Netflix pueda eliminarlo automáticamente y descargar el siguiente episodio. Ahora, el servicio de transmisión se está expandiendo en ese esfuerzo con la función Descargas para ti. "Queremos que descubrir tu próxima nueva serie o película favorita sea rápido y fácil, estés conectado o no", anunció Netflix en una publicación de blog .

Downloads For You descarga automáticamente programas o películas recomendados en su dispositivo móvil "según sus gustos". Deberá optar por usar la función, lo que puede hacer desde la pestaña de descargas, y deberá especificar cuánto espacio (1GB, 3GB o 5GB) desea que use la función. Cuanto más espacio permita, más recomendaciones de Netflix se descargarán. TechCrunch dijo que el catálogo completo de Netflix funciona con la función.

Puede inscribirse en cuatro pasos:

Las mejores ofertas de banda ancha: MasterCard de £ 110 gratis con 67Mb de BT por £ 31.99 / m Por Rob Kerr · 23 Febrero 2021

Abra la aplicación móvil de Netflix en su dispositivo. Vaya a la pestaña Descargas y active Descargas para usted. Elija la cantidad de contenido que se puede descargar (1GB, 3GB o 5GB). Haga clic en Activar.

Descargas para ti está actualmente disponible a nivel mundial, pero solo en Android. Netflix dijo que pronto comenzará a probarse una versión de iOS.

Escrito por Maggie Tillman.