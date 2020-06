Ahora puedes eliminar fácilmente los títulos de tu fila de Netflix continuar viendo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cuando comienzas a ver una película o un programa de televisión en Netflix , y no lo terminas, a menudo encontrarás que aparece en la fila de "continuar viendo". Algoritmo de Netflix asumiendo que porque lo comenzaste, quieres terminar. Incluso si solo has visto los primeros minutos.

Por supuesto, a veces ese no es el caso, y la razón por la que dejó de ver un programa o una película es que simplemente no lo estaba disfrutando y no desea continuar.

En esos casos, puede ser un poco irritante que esos programas que no quieres ver de nuevo estén en tu cola de "seguir viendo". Afortunadamente, ahora hay una manera de eliminar esos programas de la cola. Al menos, si tienes la aplicación de Android.

Desplácese hacia abajo hasta la fila Continuar viendo Toca el ícono de menú de tres puntos Seleccione Eliminar de la fila Toca "Aceptar"

Una vez que hayas eliminado el programa del que quieres deshacerte, desaparecerá de tu feed, dejándote solo con los programas que te gustaría ver.

Como puede ver en las capturas de pantalla anteriores, este menú emergente también le permite acceder rápidamente a cualquier información de episodio / serie, así como calificarlo o descargar el episodio o la película.

En este momento, es otra característica amigable para el consumidor que ayuda a aliviar algunas de las molestias a veces causadas por las diversas automatizaciones y funciones de Netflix que están diseñadas para que sea lo más fácil posible llegar a los programas que cree que desea ver.

En los últimos tiempos, hemos visto a la compañía agregar una serie de características, como mejores configuraciones de administración familiar y detener la reproducción automática , que mejoran la experiencia para muchas personas.

Tal como está, todavía no parece haber una manera de hacerlo en la aplicación de iPhone. Con suerte, es algo que se abre paso en todas las plataformas en algún momento en el futuro cercano.