Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Netflix ha lanzado una actualización en vivo para la versión de Android de su aplicación de transmisión, agregando un nuevo botón de bloqueo de pantalla cuando los usuarios transmiten contenido. Al tocar el botón se bloqueará efectivamente su pantalla, para asegurarse de que toques o golpes accidentales no interrumpan su transmisión.

La función de bloqueo elimina toda la interfaz de usuario de su pantalla cuando la toca y deja sin poder más toques: todo lo que se muestra es un pequeño icono de bloqueo. Para desbloquear la pantalla, si necesita cambiar algo o su sesión de visualización ha finalizado, simplemente tendrá que tocar el icono de bloqueo dos veces.

Esto es más o menos una ganancia neta: no hay inconveniente en la función, y muchas personas estarán contentas de obtenerla, ya sea porque tienen espectadores más jóvenes que no pueden evitar tocar una pantalla mientras ven algo, o porque ellos mismos propenso a saltos accidentales hacia adelante o hacia atrás en la línea de tiempo.

La función se ha activado para los usuarios de Android a partir de ahora, y no debería requerir una actualización de su aplicación, ya que fue un cambio del lado del servidor de Netflix. No se sabe cuándo llegará a iOS, pero ciertamente esperarías que no pase mucho tiempo antes de que ambas plataformas tengan la función.

Si esto indica que Netflix está trabajando en cualquier otro cambio en su experiencia de usuario e interfaz, por supuesto, nadie lo sabe, pero supondríamos con bastante confianza que esta es simplemente una de las muchas opciones discutidas, y otras seguramente también en pruebas.