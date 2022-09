Cómo liberar espacio en disco en Windows

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si te encuentras con que te estás quedando sin espacio de almacenamiento en tu máquina Windows, hay varias maneras de limpiar las cosas para liberar espacio.

Obviamente, siempre puedes comprar una unidad adicional para añadir más espacio, pero si eso no es una opción, hay otras cosas que puedes hacer.

Empieza con el limpiador de disco

Windows tiene una herramienta integrada llamada Liberador de espacio en disco. Puedes utilizar esta herramienta para eliminar los archivos que has descargado, los informes de errores temporales, los archivos temporales de Internet y mucho más.

Para utilizar el Liberador de espacio en disco, sigue estos pasos:

Abre el menú de Inicio haciendo clic en el botón de inicio o en la tecla de Windows de tu teclado Escribe Liberador de espacio en disco para buscar la herramienta Selecciona la unidad que quieres limpiar y haz clic en Aceptar Seleccione los archivos que desea eliminar y haga clic en Aceptar Repita el proceso y seleccione "limpiar los archivos del sistema" en la parte inferior Seleccione otros archivos que desee eliminar y haga clic en Aceptar

La limpieza de los archivos del sistema puede eliminar los archivos de actualización de Windows sobrantes, los archivos de Microsoft Defender, los registros de actualización y mucho más.

Vaciar la papelera de reciclaje

Si has estado borrando archivos de tu máquina en un esfuerzo por liberar espacio, entonces una cosa que podrías haber pasado por alto es tu papelera de reciclaje.

Cuando eliminas archivos en Windows, no se borran por completo, sino que se colocan en la papelera de reciclaje. Esto es ideal si necesitas recuperar alguno de los archivos que hayas borrado accidentalmente, pero los archivos de la papelera de reciclaje siguen ocupando espacio en tu máquina. Es posible que la papelera de reciclaje esté llena de archivos de gran tamaño que siguen obstruyendo tu máquina aunque creas que te has deshecho de ellos.

Para vaciar la papelera de reciclaje, haz clic con el botón derecho del ratón sobre ella y haz clic en "vaciar la papelera de reciclaje".

Si quieres ser un poco más cuidadoso, haz clic con el botón derecho del ratón en la papelera y haz clic en abrir. Entonces podrás ver todos los archivos que has eliminado anteriormente y comprobar que estás satisfecho antes de eliminarlos por completo para siempre.

Cambia la configuración de la papelera de reciclaje

Una vez que hayas vaciado la papelera, puede que también te convenga cambiar la configuración de la papelera de reciclaje. De forma estándar, Windows reserva una cierta cantidad de espacio para los archivos en la papelera. Cuando se alcanza el espacio máximo, Windows comienza a eliminar los archivos más antiguos de la papelera.

Es posible ajustar la cantidad de espacio que la papelera de reciclaje es capaz de mantener y, por lo tanto, evitar que obstruya su unidad en el futuro.

Para ello:

Busca la papelera de reciclaje en el escritorio Haz clic con el botón derecho del ratón sobre ella y haz clic en propiedades Selecciona un tamaño máximo para la papelera (si es menor, almacenará menos antes de borrarse por completo) O haz clic en "no mover los archivos a la papelera de reciclaje. Eliminar los archivos inmediatamente cuando se eliminen". Haga clic en Aceptar

Obviamente, este movimiento puede significar que no tienes forma de recuperar los archivos cuando los elimines. Así que ten cuidado con estos ajustes.

Elimine las aplicaciones no utilizadas

Si has estado utilizando tu máquina Windows durante algún tiempo, lo más probable es que tengas un montón de programas instalados, algunos de los cuales probablemente ya no necesites. Es posible que encuentres algunas aplicaciones que no utilizas con regularidad, que no has usado durante mucho tiempo o que simplemente están ocupando tanto espacio que deben desaparecer.

Un paso para liberar espacio en tu equipo Windows es desinstalar aplicaciones y programas. Para ello, sigue estos pasos:

Abre el menú de inicio haciendo clic en el botón de inicio o en la tecla de Windows de tu teclado Escribe Añadir o quitar programas Haz clic para abrir la aplicación Desde ahí verás una lista de aplicaciones instaladas, puedes filtrarlas por tamaño o fecha de instalación para ver cuáles eliminar Haz clic en los tres puntos sobre cualquier cosa que no necesites Haz clic en desinstalar y sigue las instrucciones que aparezcan Repite el proceso con todo lo que no necesites.

Mueve los archivos a una unidad externa

Una alternativa a la eliminación de archivos es moverlos a otra unidad. Puede resultar un poco obvio, pero puedes utilizar un disco SSD externo para hacer una copia de seguridad de los archivos y eliminarlos de tu equipo Windows.

Esto requiere una compra adicional, pero vale la pena hacer una copia de seguridad de los archivos de todos modos y el almacenamiento podría ser mejor que la eliminación.

La mayoría de las unidades de este tipo sólo requieren que conecte la unidad a su PC con un cable USB y luego simplemente mueva los archivos que desea conservar de su máquina Windows a la unidad externa.

Conecte la unidad a su PC Abra el Explorador de archivos Busque los archivos que desea mover Haga clic en CTRL+X para cortar los archivos Abra la unidad externa en el Explorador de Windows Pulse CTRL+V para pegar en la unidad externa

Como alternativa, con las dos ubicaciones abiertas en diferentes instancias del administrador de archivos, puedes simplemente arrastrar los archivos de una unidad a la otra.

Escrito por Adrian Willings.