Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft ha actualizado su navegador Edge con nuevos temas, íconos renovados, pestañas para dormir y un generador y monitor de contraseñas.

"Este mes marca el cumpleaños de un año del nuevo Microsoft Edge y para celebrar este hito, verá algunos hermosos diseños nuevos y temas visuales para que pueda personalizar Microsoft Edge para reflejar su personalidad única", anunció Microsoft en una publicación de blog. .

Los temas varían bastante, desde colores básicos hasta colores basados en Halo, Gears, Forza, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Ori y Will of the Wisps. Estos nuevos temas se extienden a muchas partes del navegador, incluidas las páginas de pestañas, pestañas y la barra de direcciones. También puede instalarlos y obtenerlos del sitio de complementos de Edge, así como de otras tiendas, incluida Chrome Web Store.

Microsoft también está actualizando los íconos utilizados en Edge para alinearlos con el sistema Fluent Design de Microsoft. "En nuestra última versión, notará actualizaciones sutiles en los íconos de Microsoft Edge que son más redondos y de apariencia más suave", explicó Microsoft. "Este es solo el comienzo de nuestro viaje de diseño y ya estamos imaginando cómo llevar el diseño Fluent nuestros productos."

En cuanto a las pestañas para dormir, se está implementando ahora y está diseñado para mejorar el rendimiento del navegador y del sistema. Así es como lo describió Microsoft:

"Cuando tiene varias pestañas abiertas, se liberan recursos del sistema para pestañas inactivas para ayudar a impulsar pestañas nuevas o existentes, así como otras aplicaciones, evitando ralentizaciones y lentitud. Para comenzar, habilite la opción de pestañas para dormir en el menú de configuración del navegador. I sólo desearía que mis hijos se fueran a dormir solos por la noche ".

Microsoft también presenta un generador de contraseñas. Edge le sugerirá una contraseña segura y compleja cuando se registre en un nuevo sitio web o intente cambiar una contraseña. Edge también agregará una función de monitor de contraseña que le notificará si su contraseña se ha filtrado.

Finalmente, el historial y la sincronización de pestañas de Edge se implementarán a fines de enero de 2021, lo que le permitirá sincronizar su historial web completo y pestañas activas en múltiples dispositivos, incluidos iOS y Android. Para habilitarlo, vaya a la configuración de Edge> Perfiles> Sincronizar y encienda los conmutadores.

Escrito por Maggie Tillman.